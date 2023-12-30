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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بـ33% خلال الربع الرابع من 2023

علم فلسطين
علم فلسطين

سجل الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بنسبة 33 بالمائة خلال الربع الرابع من 2023.

وأظهرت بيانات إحصائية أن الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة تراجع خلال الربع الرابع من 2023 بنسبة تجاوزت 80 بالمائة، كما ارتفع معدل البطالة في القطاع إلى 74 بالمائة، وفي الضفة الغربية تراجع النمو بنسبة 22 بالمائة، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 29 بالمائة، وفي المحصلة، أدى ذلك إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال الربع الرابع بنسبة تصل إلى 33 بالمائة.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد في فلسطين، في بيان مشترك اليوم، إن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما رافق ذلك من تداعيات على الاقتصاد في الضفة الغربية، أدى إلى إحداث تراجع في الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين خلال عام 2023 بحوالي 6 بالمائة، وبقيمة تقدر بنحو مليار دولار، مقارنة مع عام 2022، بعد أن كان من المفترض أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني نموا نسبته 3 بالمائة.

أسباب تراجع الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين 

أشار البيان إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال الربع الرابع من العام 2023، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والتعطيل شبه الكامل للحياة الاقتصادية، وتدمير معظم مقومات الإنتاج، والاجتياحات المتكررة للضفة الغربية، وسياسة الإغلاق بين محافظات الضفة الغربية، وتسريح أكثر من 90 بالمائة من العاملين الفلسطينيين في الكيان الإسرائيلي والمستوطنات، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في اقتطاع أجزاء من العائدات الضريبية (المقاصة) على مدار العام تجاوزت ملياري شيكل، كان آخرها اقتطاع الجزء المتعلق برواتب موظفي قطاع غزة، مما حد من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه القطاعين العام والخاص، ويضاف الى ذلك التراجع الحاد للدعم الخارجي.

فلسطين قطاع غزة الضفة الغربية الاقتصاد الفلسطيني غزة

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