البابا تواضروس: مقولة الرئيس السيسي «نحن نبني دولة» تتحقق بتقوية كل أركانها|فيديو

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الكلمة التي قالها الرئيس عبدالفتاح السيسي «نحن نبني دولة»، مقولة تتكون من 3 كلمات لكن واسعة المعنى للغاية، والدولة لكي تبني لابد من تقوية كل أركانها، وأحد الأركان المهمة فيها خاصة في جغرافية مصر وما يحيطها هو قوة العسكرية المصرية، وهذا شيء مهم ومن الجيد أن الدولة ملتفتة لذلك.

وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال حوار خاص ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن المصريين يعيشون في حدود الوادي، ويمثل حوالي 8%، وباقي مساحة مصر فارغة، وما يملى هذا الفراغ وجود قوة قوية لحفظها، ومردفًا: "نحن في عالم لا يحترم إلا القوي"، فهي اللغة التي يفهمها العالم.

الحضارة الغنية

وأوضح أن مقومات المجتمع المصري تتمثل في التنوع الكبير مع الحضارة الغنية في تاريخ مصر، ما يعطي نوعاً من الأصالة، مردفا: "كنت أصلي منذ فترة في كنيسة بمصر القديمة، هذه الكنيسة منذ الخامس الميلادي، بالطبع تجددت، لكنها منذ الخامس الميلادي وكانت مقرًا للبابا، وقلت حينها للناس نحن على أرض مصر كان بها كنيسة قبل اكتشاف العالم الجديد، وهذا يبين الجذور الموجودة في مصر".