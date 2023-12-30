عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البابا تواضروس: الخلط بين اليهودية والصهيونية يضيع الحقيقة التاريخية والدينية

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن هناك خلط ما بين ما يسمى باليهودية والصهيونية، وهذا الخلط الذي يبان عليه جزء كبير من الإعلام وتضييع الحقيقة.

أضاف البابا تواضروس الثاني، خلال حوار خاص ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن والسيد المسيح في القرن الأول الميلادي خاطب أورشليم، وهي تسمى مدينة الملك العظيم، وخاطبها وقال: "يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم من مرة أردت أن أجمع أبناءك كما تجمع الدجاجة تحت جناحها ولم تريدوا.. هوذا بيتكم يترك لكم خرابا".

المقصود بها الهيكل

أوضح أن كلمة "بيتكم" المقصود بها الهيكل، وكلمة "يترك لكم خرابا" بالفعل في سنة 70 ميلادية خرب على يد القائد الروماني "تيتوس" حيث اقتحم المكان ودمره تماما وأنهى وجوده وسار خرابا من يومها.

أرض فلسطينيون

وأشار إلى أن الأرض هي أرض فلسطينيون كانوا يعيشون عليها منذ قرون، وفي القرن الـ 12 قبل الميلاد هاجر بعض الناس من جزيرة كريت واستوطنوا هذه الأرض وصاروا هم أهم فلسطين، لذلك نجد في الكوفية الخاصة بهم شبكة الصيد لأن موضوع الصيد رئيسي لديهم.

ولفت أنه حدث خلط واحتلال للأرض ووعد بلفور في القرن العشرين وصار هذا الخلط، والاحتلال يتسع شيئا فشيئا حتى حدث ما نشاهده في غزة، حيث يطردون الناس من الشمال إلى الجنوب، وهذا الخلط تضييع للحقيقة التاريخية والدينية، والله لا يرضى بذلك ولا يرضى بسفك الدماء بهذه الصورة المتوحشة ولا يرضى أن المسؤولين هناك لا يستمعون لأي صوت من أي جهة وينفذون ما في رأسهم.

الإعلامية قصواء الخلالي البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من حسين الشحات بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

الجرام بـ1800 جنيه| أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 غير متوقع

رسميًا .. طلاق أيمن بهجت قمر وزوجته | خاص

رسالة مهمة من أليو ديانج لـ لاعبي الأهلي .. تفاصيل

مفاجأة.. 4 لاعبين يرحلون عن الأهلي في انتقالات يناير

كارثة دفاعية.. تعليق صادم من خالد الغندور على استبعاد نجم الأهلي من المنتخب

الزمالك يحدد قيمة التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد.. تفاصيل

700 ألف دولار.. أزمة جديدة وغرامة أخرى على الزمالك بسبب هذا اللاعب|تفاصيل

ترشيحاتنا

رئيس بوروندي يطالب بـ رجم المثليين

بـ 38000 جنيه.. مفاجأة كبرى في أسعار الحديد والأسمنت

قضايا الدولة تفتتح فرع الهيئة بمدينة العريش .. صور

البابا تواضروس: مقولة الرئيس السيسي «نحن نبني دولة» تتحقق بتقوية كل أركانها|فيديو

البابا تواضروس: الخلط بين اليهودية والصهيونية يضيع الحقيقة التاريخية والدينية

توب وخصر منحوت.. ياسمين عز تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور| صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير.. سارة سلامة تثير الجدل بقوامها الممشوق عبر إنستجرام |شاهد

بجلسة تصوير جريئة.. ميريام فارس تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

قبل انفصالهما.. صور أشعلت مواقع التواصل لـ أيمن بهجت قمر وزوجته

بفستان ملفت.. زوجة رامى عياش تخطف الأنظار بجمالها

فيديو

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب.. وانتقادات وهجوم على الاختيارات| تفاصيل

حدد قيمة عمر كمال وصفقة مغربية مع لاعب بيراميدز.. الزمالك قادم في الشتاء

أسعار كروت الشحن "الفكة".. تعرف على التعريفة الجديدة بعد زيادتها الأخيرة

أخدوا ثروتي مقابل 400 دولار شهريا.. وليد توفيق يكشف أزمته المالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ