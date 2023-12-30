تونس .. تمديد حالة الطوارئ المستمرة منذ سنوات لمدة شهر

أعلنت تونس، مساء اليوم السبت، تمديد حالة الطوارئ المستمرة منذ سنوات لمدة شهر حتى نهاية يناير 2024.

جاء ذلك وفق منشور بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) للجمهورية التونسية، على ما أفادت قناة "نسمة" المحلية.

وأسفر هجوم إرهابي استهدف في 24 نوفمبر 2015 حافلة لنقل عناصر من الأمن الرئاسي وسط تونس العاصمة، عن مقتل 12 أمنيًا وإصابة 16 آخرين.

ومنذ ذلك التاريخ، تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد وتمديدها تباعًا.