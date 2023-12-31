استشاري مناعة عن ظهور حالتين من متحور JN1: لا داعي للقلق

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن أعراض متحور كورونا الجديد JN1 بسيطة ويصعب تمييزه بالفحص الإكلينيكي لوجود تشابه في أعراضها مع أعراض البرد العادي.

وعلق أمجد الحداد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “90 دقيقة”، المذاع عبر قناة “المحور” على ظهور حالتين من متحور كورونا الجديد في مصر، قائلا: "لا داعي للقلق ولكن علينا الحذر" .

الفيروس عدوى

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة أن كورونا لم ينتهي والهدف الرئيسي هو إضعافه، لأن هذه الفيروس عدوى تنفسية لن تنتهي.

وأشار استشاري الحساسية والمناعة، إلى أن مضاعفات فيروس كورونا آثارها أصبحت أقل بكثير، وانتهى كجائحة وأصبح ضعيفًا.