الجزائر: تنصيب رئيس جديد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

شهد رئيس الحكومة الجزائرية، نذير العرباوي اليوم، مراسم تنصيب رئيسة المجلس الجزائري الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ربيعة خرفي، خلفا لبوشناق خلادي، الذي أنهى الرئيس عبد المجيد تبون، مهامه.

وأكد العرباوي - في كلمه خلال مراسم التنصيب - "الأهمية البالغة التي يوليها الرئيس الجزائري لهذه الهيئة الدستورية الاستشارية للارتقاء بها إلى المكانة التي تليق بها كفاعل للنشاط الحكومي، باعتبارها إطارا مناسبا للحوار والتحليل والتقييم والاستشراف حول مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".

ودعا العرباوي إلى "تعزيز وتوسيع مساهمة مختلف فعاليات المجتمع المدني والجالية الجزائرية بالخارج في عمل المجلس من أجل تعزيز الجهود التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

يذكر أن المجلس المجلس الجزائري الاقتصادي الاجتماعي والبيئي، يعد مؤسسة استشارية، ومنصة للحوار والتشاور والاقتراح في جميع المجالات التي تمس حياة المواطن الجزائري.

وتتمثل مهامه في إشراك المجتمع المدني في التشاور الوطني حول السياسات الحكومية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الوطنيين، وتقييم ودراسة المسائل ذات المنفعة الوطنية في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ومجال التعليم والتدريب والتعليم العالي، وإعادة صياغة المقترحات والتوصيات المتعلقة بالقضايا الوطنية.