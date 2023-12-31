أستاذ فيروسات: مدة الإصابة بمتحور كورونا الجديد أسبوع بحد أقصى

تحدث الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بكلية الطب جامعة الزقازيق، عن المتحور الجديد لفيروس كورونا.

وقال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بكلية الطب جامعة الزقازيق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "أي نوع من الفيروسات التنفسية طبيعي أن يحدث له تحورات جديدة.. كل المتحورات التي حدثت لفيروس كورونا كلها متحورات عادية وضعيفة ومضاعفات قليلة".

وأشار إلى أن "مضاعفات المتحور ضعيفة ولا تستدعي دخول الرعاية المركزة، ولا تسبب حالات وفيات"، موضحا أن "المتحور الجديد عادي جدا، ومن أعراضه السعال والكحة والاحتقان وسيلان الأنف والصداع وفقدان حاستي الشم والتذوق".

وأضاف الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بكلية الطب جامعة الزقازيق: "مدة الإصابة بالمتحور الجديد أسبوع بحد أقصى ويفضل البقاء في المنزل".