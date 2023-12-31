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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع اليوم لبحث صفقة جديدة لتبادل الأسرى

صدى البلد

قالت هيئة البث الإسرائيلية، السبت، إن مجلس الحرب الإسرائيلي سيلتئم الأحد لبحث صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع حركة حماس في قطاع غزة.

وفي وقت سابق قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن وزير الدفاع يوآف غالانت وعضو مجلس الحرب بيني غانتس رفضا مشاركة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي مشترك السبت.

ويأتي الاجتماع في ظل تلقي تل أبيب من الوسيط القطري موافقة حماس على هدنة جديدة مقابل إطلاق سراح نحو 40-50 رهينة، دون كشف مزيد من شروط حماس التي سيناقشها مجلس الحرب الإسرائيلي اليوم.

وفي وقت سابق، كشفت قناة إسرائيلية النقاب عن ملامح مقترح قطري لصفقة جديدة بين إسرائيل وحماس، توافق بمقتضاها إسرائيل على هدنة تمتد إلى شهر، مقابل إطلاق سراح 40 إلى 50 أسيرًا إسرائيليًّا.

وذكرت قناة "الأخبار 12" العبرية، أن "المقترح عُرض خلال اجتماع لمجلس الحرب "الكابينت المصغر"، ويشمل في المرحلة الأولى إطلاق سراح 40 إلى 50 أسيرًا إسرائيليًّا لأسباب إنسانية، مقابل إعلان إسرائيل هدنة لمدة شهر وإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في سجونها".

ونوهت القناة، التي كشفت النقاب عن المقترح عبر برنامج التحقيقات "ستوديو الجمعة"، أن "هناك تحديات تقف أمام هذا المقترح وأن قطر تحاول طرح أفكار لصفقة مُركبة، تتضمن انسحاب الجيش من قطاع غزة والدخول في تسوية سياسية، وتصر إسرائيل في المقابل على استكمال الخطوات التي تباشرها في غزة وعلى رأسها إنهاء سلطة حماس عسكريًّا وسياسيًّا".

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