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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لن يستمر.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشان لاعب الأهلي

صدى البلد

فجر فرج عامر رئيس نادي سموحة مفاجأة بشان عروض نجم الأهلي أليو ديانج، عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر: الأندية التركية لا تستطيع منافسة اندية الخليج العربي في شراء اللاعبين ، نادي طرابزون التركي عايز  يشتري الدبابة البشرية ديانج لاعب منتخب مالي ونجم النادي الأهلي بأي طريقة، لكن عرض شرائه لا يزيد عن ٣.٥ مليون يورو ، نادي قطر القطري عرض شراء نفس اللاعب بعقد يقترب من ٥ ملايين يورو، بالمناسبة ديانج لن يستمر في الدوري المصري ابتداء من يناير القادم.

وكشفت تقارير صحفية، عن تقدم نادي طرابزون سبور التركي بعرض للتعاقد مع المالي أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي.

 

وأوضحت التقارير أن طرابزون تقدم بعرض مالي للتعاقد مع ديانج، حيث تبلغ قيمته 5 ملايين يورو، وأشارت التقارير إلى أنه يبدو أن هذا الموسم سيكون الأخير بالنسبة لـ أليو ديانج مع الأهلي.

 

وأفادت قنوات الكأس القطرية في وقت سابق بأن ديانج يعد مرشحًا للانضمام إلى الدوري القطري في الفترة المقبلة.

 

وسبق وارتبط اسم المالي أليو ديانج بالانتقال إلى فريق قطر القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

تصريحات فرج عامر أخر عروض المالي أليو ديانج أرقام ديانج

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