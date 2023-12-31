صفقة جديدة.. الفلسطيني وسام أبو علي يقترب من القلعة الحمراء| تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن إحدى شركات التسويق، عرضت الفلسطيني وسام أبو علي على شركة الكرة بالنادي الأهلي، للحصول على خدماته في يناير المقبل.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "شركة الكرة عرضت بدورها عرضت الأمر على محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على الكرة، وعرضه على لجنة التخطيط الذي لاقى قبول كبير".

وأضاف أمير هشام: "تم عرض الأمر بعد ذلك على السويسري مارسيل كولر المدير الفني الذي رحب بشدة، وتم التفاوض مع وسام أبو علي، وتم الحصول على موافقته ويتبقى انتظار موقف ناديه السويدي لاتمام التعاقد".