خالد الغندور: استبعاد لاعب الأهلي من المنتخب ظلم كبير

شارك الإعلامي سيف زاهر جمهوره تصريحات خالد الغندور بشأن قائمة فيتوريا لـ كأس أمم إفريقيا.

وكتب سيف زاهر عبر حسابه بموقع فيسبوك: "ياسر إبراهيم أفضل من عبد المنعم واتظلم ظلم كبير.. خالد الغندور يعلق على قائمة فيتوريا لـ كأس أمم إفريقيا .



وكان قد أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر قائمة منتخب مصر، المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار، وخلت من مدافع الأهلي ياسر إبراهيم.

وقال ياسر إبراهيم فى تصريحات تليفزيونية: “بتمنى التوفيق للمنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا، وبإذن الله نقدر نحقق حاجة كويسة تليق باسم مصر والجمهور العظيم”.

وأضاف: “كنت أتمنى التواجد فى القائمة مع المنتخب، وأنا بحترم وجهة نظر فيتوريا، ولكن كل حاجة نصيب.. بالتوفيق للجميع”.