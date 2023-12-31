سيد معوض: ضم لاعب عمره 38 عاما للمنتخب هزار

أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق أن روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني سيتحمل مسئولية اختياراته، وأنه مجبر على ضم أحمد فتوح لأنه لم يقم بتجربة محمد شكري لاعب سيراميكا كيلوباترا.

وأوضح عبر برنامج "الكابتن" مع أحمد حسن المذاع على شاشة قناة dmc : عبدالله السعيد؟ ضم لاعب في سن 38 سنة غير منطقي .. لو عمل كده يبقى بيهزر .. انت مدير فني متعاقد لمدة 4 سنوات ولابد أن يكون هناك معايير".

وعن فترة تولي حسام البدري للمنتخب الوطني، قال: عند تواجده مديرا فنيا كان راتبه ينشر كل يوم عبر وسائل الإعلام ولكن الوضع لا يحدث الآن.. الآلة الإعلامية لم تضع البدري في مكانة مناسبة لما حققه مع الأهلي والمنتخب".