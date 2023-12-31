نجم الأهلي السابق: ياسر إبراهيم يتفوق على حجازي واستبعاده من المنتخب قرار ظالم

انتقد رمضان السيد، لاعب الأهلي السابق روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر بعد استبعاده لـ ياسر إبراهيم، مؤكدًا على أنه الأفضل في الوقت الحالي.

وقال رمضان السيد في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية المحور: " ياسر إبراهيم تعرض للظلم بعد استبعاده من قائمة المنتخب المشاركة في أمم أفريقيا 2023".

وتابع: "ياسر إبراهيم أكثر جاهزية من أحمد حجازي، وثنائية ياسر ومنعم هي الأفضل".

وعن استبعاد عبدالله السعيد.. قال: "قرار استدعاء عبدالله السعيد كان خاطئًا من البداية، ولا يصح ضم لاعب قرر الاعتزال منذ عامين".

وبشأن محمد شريف.. قال رمضان السيد: " مشكلة محمد شريف هي تواجد مصطفى محمد والعديد من المهاجمين الجيدين في قائمة المنتخب".