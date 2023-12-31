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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الكرة المصرية السابق يعلق على قائمة المنتخب المشاركة بأمم أفريقيا 2023

صدى البلد

كشف إيهاب المصري، نجم المقاولون العرب السابق عن رأيه في قائمة منتخب مصر النهائية المشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2023، بكوت ديفوار.

وقال إيهاب المصري في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية المحور: " تواجد الشحات في قائمة منتخب مصر أمرًا صعبًا على الرغم من المستوى المتميز الذي يقدمه بسبب تواجد العديد من اللاعبين المتميزين في نفس مركز".

وتابع: "مصطفى فتحي لاعب متميز ولكن  أتوقع أنه لن يشارك بسبب وجود لاعبين جيدين في نفس مركزه مثل محمد صلاح وأحمد زيزو".

وعن انضمام كوكا: "أتمنى أن يصل كوكا مع منتخب مصر لـ مستواه في الاحتراف ويظهر كل ما لديه، لانه يستحق ذلك".

وأضاف نجم المقاولون السابق: "أداء محمود حمادة في الفترة الأخيرة مع المصري البورسعيد غير مرضي واللاعب ليس في أفضل حالاته الفنية وكان من الممكن ضم مهند لاشين أو سام مرسي بدلا منه".

وأكمل إيهاب المصري: "محمد بسام حارس متميز، ولكنه لا يمتلك أي خبرة أفريقية مع المنتخب أو الأندية، وفيتوريا فضل اختيار لاعبين شاركوا في أفريقيا.

وبشأن انضمام محمد أبو جبل.. قال: " أبو جبل تأثر بتراجع أداء البنك الأهلي وترتيب فريقه في الدوري هو ما أثار تباين في الأراء حول اختياره ضمن القائمة النهائية، والجميع شاهد على أداءه في أمم أفريقيا الماضية وله رصيد كبير مع الجمهور".

واختتم المصري تصريحاته قائلًا: "محمد شريف يقدم أداء متميز، ولكن ما يقدمه مصطفى محمد في الدوري الفرنسي يجعله اساسيًا وإذا استمر على هذا الأداء من الممكن أن ينتقل لنادٍ أكبر.

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