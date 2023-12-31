نجم الأهلي السابق: محمد صبحي لا يستحق الانضمام للمنتخب.. وبسام كان الأحق

انتقد رمضان السيد، لاعب الأهلي السابق روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر بعد استبعاده لـ محمد بسام، حارس مرمى سيراميكا كليوباترا، خاصًة بعد الأداء المتميز الذي يقدمه في هذا الموسم.

وقال رمضان السيد في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية المحور: "قرار استبعاد محمد بسام على حساب صبحي كان خاطئًا مع كامل احترامي لحارس الزمالك".

وتابع: "فيتوريا برر استبعاد بسام بشكل خاطئ، حارس سيراميكا يقدم مستوى متميزا وكان من الأفضل اختياره ضمن القائمة النهائية لمنتخب مصر".

وتابع: "الحراس الـ 3 الأوائل متميزين، والشناوي "نمبر وان" وسيتواجد أساسيًا".

وعن اختياره لـ كوكا، لاعب الأهلي في وسط الملعب قال: "كوكا لاعب متميز ويقدم مستوى رائع وأثبت انه نجم، وظهر ذلك خلال كل المباريات التي قدمها مع الأهلي، واختياره كان صائبًا".