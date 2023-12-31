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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر يكشف موعد وصول المحترفين لمعسكر كأس الأمم

صدى البلد

أكد محمد غرابة مدير المنتخب الوطني المصري أن الانتقادات لبعض اختيارات روي فيتوريا مدرب منتخب مصر في قائمة مصر النهائية لكأس الأمم أمر وارد.

قال غرابة في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "الانتقادات طبيعية وواردة بالنسبة لاختيارات القائمة، لدينا بطولة مهمة ونريد التركيز خلالها، لدينا جيل يحلم بحصد الكأس".

وأضاف: "أتمنى أن يختم هذا الجيل مجهوداته وتألقه بحصد كأس الأمم وكذلك الوصول إلى كأس العالم".

وواصل: "معسكر منتخب مصر سيبدأ يوم 2 يناير في العاصمة الإدارية، أوجه الشكر للقوات المسلحة ووزارة الشباب والرياضة لتوفير كافة سبل الراحة للمنتخب في العاصمة الإدارية".

وعن اللاعبين المحترفين:"سيكتمل وصولهم يوم الرابع من شهر يناير إن شاء الله".

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