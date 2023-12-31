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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كاسيت 90s.. تفاصيل حفل نجوم غناء فترة التسعينيات بالسعودية

مدحت صالح
مدحت صالح

يفتتح عدد من نجوم غناء فترة التسعينيات العام الجديد بأولى حفلاتهم بالسعودية وذلك في حفل كبير بعنوان «كاسيت 90s» يجمع أبرز النجوم المصريين والمقرر إقامته في 4 يناير ضمن فعاليات موسم الرياض.

وكشفت الشركة المنظمة للحفل عن تفاصيل «كاسيت 90s» والذي يجمع 6 من أبرز نجوم التسعينات المصريين مع بداية عام 2024 وهم محمد فؤاد وإيهاب توفيق ومصطفى قمر وهشام عباس ومصطفى كامل ومدحت صالح.

ويذكر أن حفل «كاسيت 90» يقام للمرة الثانية وذلك بعد النجاح الكبير للحفل الاول الذي تمت إقامته في أغسطس الماضي.

وشارك في الحفل الماضي عدد من نجوم التسعينيات وهم سيمون وحسام حسني وخالد عجاج ومصطفى قمر وإيهاب توفيق ومحمد محيي.

كاسيت 90s

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