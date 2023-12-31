محيي الدين: مصر تمتلك المقومات الاقتصادية لتحقيق التنمية

أكد محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن مصر لديها استقرار أمني وتمتلك الإمكانيات الاقتصادية للنمو والتقدم الاقتصادي وتمتلك الفرصة في التنوع بالهيكل الاقتصادي.

وقال محيي الدين - في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية (صدى البلد)، السبت - إن مصر مؤهلة تأهيلا عاليا لتحقيق وثبات كبيرة اقتصاديا، مبينا أن الإمكانيات الحالية لمصر اقتصاديا عالية وتمكنها من تجاوز العقبات المؤقتة.

يجب الاهتمام بالاستثمار والتصدير وزيادة التنافسية

وأكمل أنه "يجب الاهتمام بالاستثمار والتصدير وزيادة التنافسية"، مضيفا: "كما أن هناك استثمارات واعدة في مجال الاقتصاد الأخضر بمصر".

وأشار أن معدل النمو الاقتصادي قد يعاود الارتفاع على مستوى العالم، ومعدلات التضخم قد تنخفض عالميا وفقا للتوقعات.