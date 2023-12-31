عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انطلاق فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان زاوية للأفلام القصيرة 20 مارس

صدى البلد

كشفت الإدارة المنظمة لمهرجان زاوية للأفلام القصيرة، عن انطلاق فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في 20 مارس لعام 2024 .

وأعلنت إدارة المهرجان - عبر الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) - عن بدء تلقي طلبات الأعمال الراغبة في المشاركة في الدورة الثامنة، حيث سيكون متاحا حتى يوم 17 يناير المقبل، يعقبها تقييم الأفلام المختارة من قبل لجنة تحكيم خاصة؛ للتنافس على جوائز المهرجان التي سيتم الإعلان عنها قريبا.

وذكرت إدارة المهرجان أن التقديم للمهرجان متاح للمخرجين المقيمين بمصر والمخرجين المصريين المقيمين بالخارج، وذلك عبر روابط" "Vimeo أو YouTube"، ولا يجوز التقديم بأي وسيلة أخرى، وتتضمن شروط المشاركة أن يكون الفيلم المقدم مدته 25 دقيقة بحد أدنى 4 دقائق، وضرورة أن يكون تم إنتاجه ما بين 2023-2024.

وشددت الإدارة على أنه لا يسمح للأفلام التي تم اختيارها للمشاركة في الدورة السابقة من المهرجان المشاركة في الدورة الثامنة، وضرورة التقدم بفيلم واحد فقط للمشاركة.

جدير بالذكر أن سينما زاوية التي تنظم مهرجان زاوية للأفلام متخصصة في عرض الأفلام المستقلة التي تستهدف سوقا غير ربحي، وتعرض أفلاما من مختلف المهرجانات السينمائية من المنطقة العربية وأوروبا على مدار العام، بهدف المساهمة في نشر الثقافة السينمائية في مصر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ1800 جنيه| أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 غير متوقع

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. خبير يوضح

رسميًا .. طلاق أيمن بهجت قمر وزوجته | خاص

مفاجأة.. 4 لاعبين يرحلون عن الأهلي في انتقالات يناير

مفاجأة مدوية.. مهاجم الزمالك ينتقل إلى نادٍ عراقي يقوده حسام البدري

700 ألف دولار.. أزمة جديدة وغرامة أخرى على الزمالك بسبب هذا اللاعب|تفاصيل

على رأي إمام عاشور.. تامر أمين يوجه رسالة حادة لـ رضا عبد العال

إبراهيم سعيد يفتح النار على فيتوريا | لازم يتم اختياره

ترشيحاتنا

خالد الغندور: أكتر من 10 لاعبين في الزمالك لازم يمشوا

أمير هشام: اقتراح داخل الزمالك بالتعاقد مع سوزا

أفضل سعر لشراء الريال السعودي اليوم الأحد 31-12-2023

الحكم في دعوى بطلان عمومية الطائفة الإنجيلية.. اليوم

أدعية السنة الميلادية الجديدة.. اللهم ابعد عنا الحوادث والفواجع

قرار خلال الساعات المقبلة من التموين بوضع حد أقصى لأسعار السلع.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجريء.. داليا مصطفى تثير الجدل في أحدث ظهور

توب وخصر منحوت.. ياسمين عز تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور| صور

بفستان قصير.. سارة سلامة تثير الجدل بقوامها الممشوق عبر إنستجرام |شاهد

بجلسة تصوير جريئة.. ميريام فارس تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

فيديو

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب.. وانتقادات وهجوم على الاختيارات| تفاصيل

حدد قيمة عمر كمال وصفقة مغربية مع لاعب بيراميدز.. الزمالك قادم في الشتاء

أسعار كروت الشحن "الفكة".. تعرف على التعريفة الجديدة بعد زيادتها الأخيرة

أخدوا ثروتي مقابل 400 دولار شهريا.. وليد توفيق يكشف أزمته المالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ