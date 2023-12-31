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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة ارتباطها بعد طلاقها وعرض خاص لفيلم الإسكندراني

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة، أبرزها عن المطربة شيرين عبد الوهاب. 

 

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة ارتباطها بعد طلاقها


علقت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على خبر ارتباطها، بعد طلاقها من الفنان حسام حبيب بعد قصة حب وزواج دامت لأكثر من خمس سنوات، مؤكدة خلال تصريحات صحفية أن جميع ما أثير مجرد شائعات متداولة غي

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يقام يوم الثلاثاء المقبل ٢ يناير العرض الخاص لفيلم الاسكندراني للنجم أحمد العوضي  في أحد المولات الشهيرة بمدينة ٦ أكتوبر.

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تداولت الصحف والمواقع في السنوات الماضية أن عيد ميلاد الفنانة القديرة أم كلثوم يحل اليوم في 31 ديسمبر من كل عام، إلا أن حفيدها فاجأ الجميع بأسرار لأول مرة في حياة كوكب الشرق، حيث  إن السي

 

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طرحت الشركة المنتجة لمسلسل جولة اخيرة  البوستر الرسمى بطولة للنجم "احمد السقا".

شيرين عبد الوهاب

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