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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جنش: أتقبل عقوبة اتحاد الكرة بشرط

صدى البلد

نشر الإعلامي إبراهيم فايق تصريحات جنش حارس مرمى مودرن فيوتشر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال جنش، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة: من مميزات نادي فيوتشر أنه بيت لنا جميعا، وهناك لاعبون في فيوتشر مطلوبون في الأهلي والزمالك، كيف لم يتم انضمامهم للمنتخب؟".

وتابع جنش: أتقبل العقوبة من اتحاد الكرة، لكن بشرط أن يشرحوا لي السبب؛ لأني لم أرتكب خطأ 

 

يذكر ان انتقد الإعلامي أحمد شوبير تصريحات محمود جنش حارس مرمى فريق مودرن فيوتشر، بشأن عدم ضمه لقائمة منتخب مصر لبطولة أمم إفريقيا بمقولة أنا هندي.

 

وقال شوبير في فيديو نشرة عبر حسابة بموقع فيسبوك: جنش من حقه الشعور بالحزن لعدم وجود اسمه ضمن الـ 7 حراس الذين اختارهم روي فيتوريا، في القائمة المبدئية لبطولة أمم إفريقيا.

 

وتابع شوبير: تصريح جنش الذي قال فيه أنا هندي لم يكن موفقًا، لان جنش كان له دور في قيادة فريق مودرن فيوتشر للوصول إلى نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس السوبر المصري، بعدما تصدى لـ 4 ركلات ترجيح خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز.

 

جنش رحيل جنش فريق مودرن فيوتشر تصريحات جنش

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