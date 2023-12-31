للتذوق فقط.. أفضل وظيفة في العالم تجذب 2500 متقدم

تجذب الوظيفة التي وصفت بأنها "أفضل وظيفة في العالم"، والتي تتمثل في تذوق البيرة لصالح مصنع للبيرة في شمال أيرلندا، 2500 متقدم من جميع أنحاء العالم.

ووفقا لموقع “سكاي نيوز” وقد جذبت العرض الذي يشمل الحصول على بيرة مجانية ووجبة من الشيبس وتوصيلهم إلى منازلهم بسيارة أجرة اهتمامًا عالميًا، ولكن القليل جدًا من السكان يمتلكون القدرة الجينية لأداء هذه الوظيفة.

يقول جيمس هيوي، مدير مصنع "والد سيتي برويري" في ديري، إن الأمر يتعلق بـ "الجينات"، حيث يتأهل 1 من بين 100 إلى 200 شخص كـ "متذوقين فائقين".

ويقول: "الشيء المثير للدهشة هو أنك ربما لا تعلم أنك متذوق فائق، قد تكون على علم به من خلال تناول الطعام مع الأصدقاء وتتذوق بعض النكهات وتقول إنني أستطيع أن أشعر بهذا والناس يقولون 'لا أعرف عما تتحدث'."

من جانبه، لم يستطع جوش كايل، رئيس المصنع، أن يصدق "مدى استعداد الناس للسفر من أجل كأس بيرة مجانية". ويضيف: "لفتت انتباهي عنوانين عنوانان، فيلادلفيا في الولايات المتحدة وساو باولو في البرازيل، وهذا أمر مذهل بالنسبة لي، لكنني أعتقد أن هذا يلخص الجنس البشري قليلاً."

وفي النهاية، تم قبول 12 متقدمًا فقط للوظيفة، مما يعني أن الـ 2488 المتبقين سيضطرون لدفع ثمن كأس البيرة التالية.