مسئول أمني كبير في إسرائيل: المرحلة الثالثة في غزة ستستمر 6 أشهر

علق مسؤول أمني كبير في إسرائيل، اليوم الأحد، على التصعيد مع حزب الله والمحاولات الفرنسية الأمريكية لاحتوائه.

وقال المسؤول بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت": إسرائيل تمد يدها إلى التحرك السياسي، ولكن إذا لم يحدث ذلك فإن إسرائيل لن تتسامح مع حقيقة أنه خلال المرحلة الثالثة في غزة، التي ستستمر ستة أشهر، سيواصل حزب الله إطلاق النار لمساعدة حماس. ولن تتمكن إسرائيل من تحمل ستة أشهر أخرى من إبعاد السكان من منازلهم".

وأضاف: إسرائيل تمد يدها للتسوية السياسية وتقول إنها لا تلعب ألعابا. لكن هذه التسوية يجب أن تشمل انسحاب قوات حزب الله من الحدود إلى خط لا يمكن الخروج منه لمداهمة المستوطنات الشمالية".