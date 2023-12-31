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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«الأهرام» : مصر تواصل مسيرتها التنموية رغم التحديات إقليميًا ودوليًا

علم مصر
علم مصر

شددت صحيفة "الأهرام" أن مصر تواصل مسيرتها التنموية رغم التحديات الدولية والإقليمية.


وتحت عنوان "عام جديد واستمرار مسيرة الإنجازات"، ذكرت الصحيفة في افتتاحيتها الأخيرة لعام 2023: "نطوي اليوم صفحة عام ويبدأ غدًا عام جديد تستمر فيه مصر في مسيرة الإنجازات وتحقيق النهضة الشاملة على جميع المستويات في إطار ترسيخ الجمهورية الجديدة، التي محورها وهدفها الإنسان المصري والارتقاء بمستوى معيشته وتحسين جودة حياته باعتباره الغاية من التنمية وأداتها في ذات الوقت".


ونوهت إلى التحديات العديدة التي واجهت مصر إقليميًا ودوليًا في 2023، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واشتعال الأوضاع في السودان، واستمرار حالة اللاحسم السياسي في ليبيا، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية السلبية على المنطقة، وكذلك استمرار الأزمات الاقتصادية العالمية، وأضافت: "رغم كل ذلك واصلت مصر مسيرتها في التنمية في إطار إستراتيجية المسارات المتوازية والمتكاملة".


وأشارت الصحيفة إلى مسارات متوازية متكاملة أمام مصر؛ أولهما مواجهات التحديات وتقليل تداعياتها السلبية على مصر وتعظيم دور مصر الإقليمي والعمل على تسوية الأزمات والصراعات المشتعلة في المنطقة العربية، ودعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وإجهاض مخططات التهجير القسري للفلسطينيين في غزة وتصفية القضية الفلسطينية، إضافة إلى حشد الدعم الدولي لتنفيذ حل الدولتين، والعمل على تخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة عبر إدخال المساعدات الإنسانية والعمل على وقف دائم لإطلاق النار.


أما المسار الثاني - وفقًا لافتتاحية "الأهرام"- هو مسار تعزيز التنمية الشاملة وإقامة المشروعات القومية العملاقة كما هو الحال في محور التنمية في قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرهما وإنشاء بنية أساسية حديثة وفقا لأحدث المعايير العالمية من طرق وكباري ومحاور ووسائل نقل حديثة في جميع أنحاء البلاد، وتعزيز الصناعة والتوسع الزراعي، والاهتمام بالبعد الاجتماعي والارتقاء بحياة المواطن المصري كما برز في مشروع القرن حياة كريمة الذي يستهدف إحداث نقلة نوعية في حياة 60 مليون شخص في الريف، إضافة إلى القضاء على العشوائيات والاهتمام بصحة المصريين عبر المبادرات الصحية المختلفة، والنهوض بالتعليم وتخريج أجيال جديدة تتسلح بالعلم والمعرفة ومؤهلات سوق العمل.


والمسار الثالث هو دبلوماسية التنمية القائم على توظيف السياسة الخارجية المصرية الرشيدة والفاعلة والنزيهة وعلاقات مصر القوية مع كل دول العالم في خدمة التنمية في الداخل وجذب الاستثمارات الأجنبية وفتح آفاق جديدة أمام السلع والمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.


واختتم "الأهرام" افتتاحيتها قائلة: "لا شك في أن العام الجديد يمثل محطة مهمة في مسيرة العمل الوطني بعد إجراء الانتخابات الرئاسية وقيادة الرئيس السيسي لمشروع النهضة الشاملة".
 

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