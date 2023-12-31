تأكيد «السيسي» على الدور الرئيسي للقطاع الخاص في تحقيق التنمية بمصر يتصدر اهتمامات الصحف

حازت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة، بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية، ومراجعتها بشكل دوري؛ للتأكد من استجابتها للاحتياجات والأولويات الوطنية، على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم /الأحد/ التي أبرزت أيضا تأكيد الرئيس على الدور الرئيسي للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة في مصر، وحرص الدولة على تفعيل دوره ودعمه.



وتابعت الصحف - أيضا - قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط والفول والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التى تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين اشعار آخر، أيهما أقرب.



وعلى الصعيد الأمني، نشرت الصحف إعلان وزارة الداخلية عن توجيه ضربة جديدة ضد التشكيلات العصابية التي تقوم بإدارة ورش لتصنيع الأسلحة النارية وإعادة تدوير المواد المخدرة وترويجها، حيث كشفت تشكيلا من عشرة أشخاص، ثلاثة منهم خارج البلاد، وضبطت كمية من المواد المخدرة وعددا من قطع الأسلحة، مضيفة أن القيمة المالية للمضبوطات تقدر بما يقرب من 112 مليون جنيه.



تشريعيا، سلطت الصحف الضوء على التقرير السنوي الذي أصدره مجلس النواب، عن أدائه الرقابي والتشريعي، على مدار عام 2023، بهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة والمواطن؛ بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة التى أسس قواعدها الرئيس السيسي.



عربيا، واصلت صحف القاهرة متابعتها الإخبارية للأوضاع في قطاع غزة، مع دخول الحرب الإسرائيلية أسبوعها الـ 13، حيث يواصل جيش الاحتلال قصفه المدمر لوسط وجنوب قطاع غزة، لاسيما فى خان يونس كبرى مدن جنوب القطاع. كما تابعت الصحف الأوضاع المتدهورة في السودان، حيث تصاعدت نداءات سكان أحياء جنوب الخرطوم إثر نفاد المخزون الغذائي لديهم.



وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صحفاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع اجتماع الرئيس السيسي، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، حيث وجه الرئيس السيسي بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولى فى المشروعات التنموية، ومراجعتها بشكل دوري؛ للتأكد من استجابتها للاحتياجات والأولويات الوطنية، مشددا على أهمية التركيز على تعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى، وتوفير الخدمات والحماية الاجتماعية بشكل عادل فى جميع مناطق الجمهورية، مؤكدا، كذلك، الدور الرئيسي للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة في مصر، وحرص الدولة على تفعيل دوره ودعمه.



ونقلت الصحف تصريحات المتحدث باسم الرئاسة، المستشار أحمد فهمي بأن الاجتماع تناول الجهود الوطنية لتعزيز أطر التعاون الدولى المتعدد الأطراف والثنائي، من خلال تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، وخاصة ما يتعلق بدعم وتمكين القطاع الخاص فى مصر، حيث أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، في هذا السياق، أنه تم توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص المصرى بقيمة 10.3 مليار دولار، خلال السنوات الأربع الماضية، في صورة دعم مالي وفني.



حكوميا، نشرت صحيفة (الأخبار) قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باعتبار 7 سلع هي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين اشعار آخر أيهما أقرب.



وذكرت الصحيفة أن القرار ينص على إلزام حائزي السلع الـ 7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية. ووفقاً للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.



وأشارت الصحيفة إلى ذلك جاء خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده أمس، عقب تسليم رئيس الوزراء،عقود وحدات سكنية للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمنطقة غرب المطار فى مدينة أكتوبر الجديدة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، والمهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة.

أمنيا، أفادت صحيفة (الجمهورية) بأن وزارة الداخلية أعلنت أمس عـن توجيه ضربة جديدة ضد التشكيلات العصابية التي تقوم بإدارة ورش لتصنيع الأسلحة النارية وإعادة تدوير المواد المخدرة وترويجها.

ونسبت الصحيفة لبيان أصدرته الوزارة القول إنها كشفت تشكيلا من عشرة أشخاص، ثلاثة منهم خارج البلاد، وضبطت كمية من المواد المخدرة وعددا من قطع الأسلحة، مضيفة أن القيمة المالية للمضبوطات تقدر بما يقرب من 112 مليون جنيه.



وأشارت الصحيفة أن "الداخلية" قالت - في بيانها - إنه إدراكا منها بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتحري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات؛ حفاظًا على النشء.. فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاط تشكيل عصابي شديد الخطورة مكون مـن 10 أشخاص، لثمانية منهم معلومات جنائية، وثلاثة منهم حاليًا خارج البلاد، أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول، تخصصوا في تصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش الاصطناعي "البودر"، وإدارتهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وترويجها على عملائهم فضلا عن قيامهم بغسل الأموال الناتجة عن تجارتهم غير المشروعة في محاولة لإصباغها بالصبغة الشرعية.



تشريعيا، أبرزت صحيفة (الأهرام) استمرار مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في أداء الدور الرقابي والتشريعي، وهي الأدوار الدستورية المنوط بتطبيقها على مدار عام 2023.



وتحت عنوان "ملخص أعمال مجلس النواب فى 2023 في أرقام"، نقلت الصحيفة تقريرا أصدره المجلس تضمن ما حققه خلال 2023، مشيرا إلى أنه واصل مهامه التشريعية والرقابية والسياسية خلال عام 2023 بنفس وتيرة العمل التى بدأ بها فصله التشريعى الحالى فى يناير 2021، بهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة والمواطن؛ بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة التى أسس قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبلغ عدد الجلسات العامة 51 جلسة عامة بزمن قدره 185 ساعة عمل، وبلغ عدد المتحدثين 525 متحدثا بإجمالى عدد مداخلات بلغ نحو 3600 مداخلة.. ففي عام 2023 أقر المجلس عددا من القوانين بلغت نحو 188 قانونا، بإجمالى عدد مواد بلغ نحو 1774 مادة.



وأضافت الصحيفة - نقلا عن التقرير - أن المجلس ناقش وأقر 51 اتفاقية دولية، كانت جميعها تستهدف النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجاً، وتدعم الاقتصاد القومي، وتهدف إلى تحقيق تنمية شاملة مستدامة، وترسخ العلاقات التعاونية بين مصر والعديد من الدول فى شتى المناحي.



وعلى صعيد الأداء الرقابي، ذكرت الصحيفة أن المجلس ناقش - خلال 2023 - عددا من الأدوات الرقابية الموجهة للعديد من الوزراء، حيث حضر جلسات المجلس 8 وزراء، وبلغ عدد الأسئلة 119 سؤالاً، وبلغ عدد طلبات الإحاطة التي جرت مناقشتها بالجلسة العامة 839 طلبا، كما بلغ عدد طلبات المناقشة عامة 50 طلبا، وعدد الاقتراحات برغبات 461 اقتراحا.

