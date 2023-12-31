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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكليات.. وتذليل أي عقبات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

بدأت كليات جامعة حلوان  امتحانات الفصل الدراسي   الاول للعام الدراسي الجامعي 2023 - 2024 وفقا  لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان انه قد تم التنويه علي مسئولي الكليات بتذليل كافة العقبات أمام الطلاب وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم خلال فترة الامتحانات، واتخاذ كافة الاستعدادت الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الاول  طوال فترة الامتحانات ، وتجهيز القاعات وتوفير التهوية الجيدة، وتوفير مناخ ملائم لطلاب الجامعة لآداء الامتحانات.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالكليات على الحضور لضمان الانضباط ، وتوفير سيارات الإسعاف بمحيط اللجان لمواجهة أى حالات طارئة خلال الامتحانات، وتوفير أطقم طبية بكل الكليات للتعامل الطبي السريع، والتأكيد على اتخاذ كافة إجراءات التأمين والسلامة وتوفير بيئة آمنة وجو نفسى مناسب للطلاب لآداء الامتحانات فى سهولة ويسر.


وتابع انه اكد على ضرورة تحقيق الانضباط فى أعمال الامتحانات والكنترولات بالكليات، وأن يسير التصحيح والرصد بشكل يومى لإعلان نتائج الطلاب فى أسرع وقت.  


وقد استقبل الدكتور السيد قنديل وفد مشروع مبادرة تميز المعلم التي تشارك فيها كلية التربية بالتعاون مع عدد من الجامعات الأمريكية الرائدة، وذلك في إطار مشاركة كلية التربية بجامعة حلوان في تنفيذ أنشطة مشروع مبادرة تميز المعلم (TEI) ، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وذلك لتسليم (وحدة متنقلة لتكنولوجيا الاتصالات) تمهيداً  لبدء العمل بمراحل المبادرة، وفقاً للخطة الموضوعة من جانب إدارة المشروع.

واستعرض الدكتور السيد قنديل أثناء الزيارة دور جامعة حلوان وجهودها المختلفة لتطوير برامجها بما يسهم في تخريج كوادر على درجة عالية من التميز الذي يمكنها من مواكبة متطلبات سوق العمل بل والمنافسة الدولية من خلال كثير من التخصصات التي تم تطويرها لتتوافق مع المعايير الدولية.

كما أكد الدكتور قنديل علي الدور الفعال والمهم للقطاع التربوي وكلياته في تكوين خريج تتسق مهاراته مع احتياجات المدارس، وتأهيله وتدريبه ميدانيا كمعلم مساعد للكوادر التدريسية بالمدارس لخدمة العملية التعليمية.

وقد تضمنت الزيارة مناقشة الفعاليات والمراحل القادمة من المبادرة، وسبل التواصل والمتابعة بين الجانبين، وكذلك تضمنت إجراءات تسليم وتسلم الوحدة المتنقلة سالفة الذكر، وشرح كيفية وآليات العمل بها من جانب أخصائي تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بالمشروع.


وتضمن الوفد الدكتور عاشور أحمد عمري (ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)، الدكتور حازم راشد (مستشار مشروع مبادرة تميز المعلم والعميد السابق لكلية التربية بجامعة عين شمس، الدكتورة دينا محمد عادل أخصائي التعليم الأساسي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الاستاذة منى بشاي (مسئول التعاقدات بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، المهندس أحمد سالم (أخصائي تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بالمشروع)

وذلك بحضور كل من  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية، الدكتور خالد مالك وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتور وائل رمضان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة لبنى شهاب منسق المبادرة بالكلية، الدكتورة علياء فكري مسؤول التنفيذ بالكلية.


وخلال الزيارة، أكد الدكتور حسام حمدي "عميد الكلية"، أن كلية التربية وإدارتها وجميع منسوبيها منفتحون على التعاون والتعاطي بإيجابية مع كافة استحقاقات المبادرة، والوفاء بالالتزامات الأكاديمية والإدارية والفنية المنوطة بها الكلية، حتى يتسنى تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة الواعدة.

Jobs Education التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الفصل الدراسي الأول فترة الامتحانات

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