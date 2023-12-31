ناقد رياضي: أبطال الألعاب الفردية حلقوا في سماء الإبداع في عام 2023

أكد الناقد الرياضي عادل عطية، أن أبطال الألعاب الفردية حلقوا في سماء الإبداع في عام 2023، وحققوا بطولات متعددة، على الرغم من عدم إلقاء الأضواء عليهم، عكس كرة القدم.

وقال عادل عطية، خلال لقاء له لبرنامج “ًصباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، و “نهاد سمير”، أن كرة القدم لها سحر ومتعة، مؤكدا أن العالم كله يهتم بها، وليس في مصر فقط، مؤكدا أن القيادة السياسية الأن أصبحت تولي اهتماما كبيرا بالألعاب الفردية لتسير بشكل متواز مع كرة القدم.

استطاعت أن تصل للمربع الذهبي

وتابع الناقد الرياضي عادل عطية، أن كرة اليد المصرية من افضل 8 منتخبات في العالم، مؤكدا أن كرة اليد المصري استطاعت أن تصل للمربع الذهبي على مستوى العالم.

