طارق الشناوي: لم يسلم الفن المصري من الاتهامات باستخدام الإيحاءات في الأغاني

أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أن "مسلسل "الكبير أوى" الجزء السابع لم يحقق النجاح المطلوب على عكس "الجزء السادس" لأنه لم يقدم الأفكار الجديدة، واعتمد فقط على نجاح الجزء الذي سبقه.

وقال طارق الشناوي، خلال لقاء له لبرنامج "صباح البلد"، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “رشا مجدي”، و “نهاد سمير”، أن تاريخ الأغنية المصرية، يثير الجدل، مؤكدا أن أغنية روبي الجديدة 3 ساعات متواصلة" ليست الوحيدة.

وتابع الناقد الفني طارق الشناوي، أن التفسير الشعبي لكلمة، لا يعني التفسير الوحيد الصحيح، مؤكدا أنه لو تم اتباع تفسيرات معينة سيتم منع 90% من الأغاني المصرية.

استخدام الإيحاءات في الأغاني

وأشار طارق الشناوي إلى أنه لم يسلم الفن المصري منذ القدم باتهامه باستخدام الإيحاءات في الأغاني.