الإعلام العبري: 70 ألف طالب إسرائيلي لا يزالون في الخدمة الاحتياطية النشطة

أفادت وسائل الإعلام العبرية، بافتتاح العام الدراسي في الجامعات الإسرائيلية، صباح اليوم بشكل مختصر بعد تأجيله أربع مرات عقب هجوم 7 أكتوبر واندلاع الحرب في قطاع غزة مع حركة حماس.

وقالت القناة السابعة العبرية، بحسب بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن حوالي 70 ألف طالب يشكلون 21% من إجمالي عدد الطلاب في الكليات والجامعات الإسرائيلية، لا يزالون في الخدمة الاحتياطية النشطة.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، إن 46% من طلاب الجامعات الإسرائيلية - بينهم المستدعون للحرب في الاحتياط- لا يستطيعون تحمل تكاليف الدراسة الأكاديمية ورسوم الجامعات.

ووفقا للصحيفة ، فإن 35% من طلاب الجامعات في إسرائيل يواجهون صعوبات اقتصادية نتيجة للحرب، وأن 56% منهم مؤهلون لمساعدة مالية إضافية تتجاوز ما يستحقونه كجنود احتياطيين.