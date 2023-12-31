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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نهاد سمير: الدور المصري كان مميزا منذ بداية الأزمة الفلسطينية

نهاد سمير
نهاد سمير

أكدت الإعلامية نهاد سمير، أن المجتمع الدولي يوزان الأمور بمكيالين مع الأزمة الفلسطينية، ولم يقدم أي دعم لأهالينا في قطاع غزة، على الرغم من الدعم الذي تم تقديمه لأوكرانيا.

وقالت "نهاد سمير"، خلال تقديمها برنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الدور المصري كان مميز منذ بداية الأزمة الفلسطينية، وأول من عمل على وجود مبادرات لأنهاء الأزمة والنزاعات الموجودة في قطاع غزة.

 

عام لإنهاء الأزمة

وتابعت مقدمة برنامج “صباح البلد”، أن مصر كانت من أولى الدول التي سارعت بأرسالالمساعدات للأشقاء في غزة، متمنية أن يكون عام 2024، هو عام لإنهاء الأزمة.

نهاد سمير المجتمع الدولي الأزمة الفلسطينية غزة قطاع غزة

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