الفاصوليا تتصدر قائمة الخضراوات المصدرة الأسبوع الماضي.. تليها الطماطم

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ47، وذلك عن الفترة من 23 - 29 ديسمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 78 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في جميع محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر، وتم تسجيل 7 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء فيما تم إدراج 7 مصانع بالقائمة البيضاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 48 زيارة، وتم تسجيل 1 مركز تعبئة بالهيئة، وجار إدراج 3 منشآت بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 2185 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

كما تم المرور على فروع الهيئة بالمحافظات لمتابعة موسم تصدير الموالح المصرية وتنفيذ آلية سحب العينات من رسائل البرتقال المعدة للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا للإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5335 رسالة بنحو 200 ألف طن لـ 1775 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 580 صنف من خضر وفواكه طازجة، ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت الفاصوليا الأسبوع الماضي قائمة الخضراوات المصرية المصدرة بواقع 10 آلاف طن، تليها الطماطم بإجمالي 8 آلاف طن، ثم البطاطا الحلوة بإجمالي 6 آلاف طن، وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 60 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 8 آلاف طن، ثم الرمان بإجمالي 4 آلاف طن.

ومثلت السعودية وليبيا وإسبانيا وروسيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 150 دولة مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة الأسبوع الماضي أيضًا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1350 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 1075 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 610 رسائل.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1630 رسالة بنحو 388350 طنا لـ780 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 150 صنفا من قمح وزيوت متنوعة وفول صويا من 94 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها رومانيا، والبرازيل، وليتوانيا، وكندا.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي أيضًا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 476 رسالة، يليه ميناء دمياط الذي احتل المركز الثاني بـ 323 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 311 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 52 منتجا و17 شركة، ونفذت 5 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 743 منتجا جديدا، وأصدرت 2 شهادة بيع حر.

كما تم إلغاء إخطار رقم 2193/2021، والخاص بمنتج تحت مسمى “كاستيدال د3” لشركة فارما كاست، وإخطار رقم 2602/2021، والخاص بمنتج تحت مسمى “فيتامينات” لشركة “بيوتريم لاب”، وذلك لمخالفتهم شروط التسجيل.

وفيما يخص إدارة المعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لـ 1330 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، و630 عينة لأغذية معدة للتصدير، و340 عينة للأغذية المحلية، بالإضافة إلى 134 عينة منتجات الأغذية الخاصة.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 22 زيارة تفتيش معلنة لمضارب الأرز في محافظات كفر الشيخ، والشرقية، والدقهلية، والبحيرة، والقليوبية، والفيوم، وتم تسجيل 2 مضرب أرز بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى 1 زيارة معلنة على صوامع القمح في محافظة الإسكندرية.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 37 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق جميع الشكاوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 490 منشأة غذائية بمختلف محافظات الجمهورية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 29 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء، وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 4 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1615 فرعا لـ47 سلسة تجارية.

وبالتنسيق مع إدارتي الرقابة على المنشآت السياحية والمحال العامة، تم شن 6 حملات مشتركة على 65 منشأة غذائية.

وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير 2 محضر عدم وجود تراخيص ضد منشأتين.

وتم تسجيل 514 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 404 معاينات لمحال عامة، فيما استوفت 289 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 18 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص، و3 مأموريات للمواقع الجديدة ومخازن التغذية المدرسية في محافظات البحر الأحمر، وبني سويف، والجيزة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والقليوبية، والقاهرة، والشرقية، وسوهاج، والمنوفية، وتم تسجيل 8 مخازن بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما تمت معاينة 1 موقع مخزن تغذية مدرسية جديد (تحت الإنشاء) في محافظة المنوفية.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 10 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، والقليوبية، والشرقية، والفيوم، والإسكندرية، والدقهلية.

هذا وقد تم استيفاء 1 محلب لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ليصل إجمالي عدد المحالب المستوفاة إلى 59 محلبًا.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية، فقد تم القيام بـ 108 زيارات شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، والإسكندرية، والبحر الأحمر، والجيزة، والقاهرة، والأقصر، وجنوب سيناء، والدقهلية، وتم تسجيل 1 مطعم بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 20 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، والغربية، وأسيوط، والقليوبية، والجيزة، والأقصر، وتم تسجيل 3 وحدات طعام بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 5 وحدات للاشتراطات.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص 366 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، بالإضافة إلى 4 تظلمات متعلقة بالأغذية الخاصة.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 11 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية، وتم تسجيل 2 مصنع بالهيئة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 7 زيارات فحص على مجازر الدواجن واللحوم، و2 زيارة لمصانع الأمعاء، وتم استيفاء 1 مجزر دواجن لاشتراطات الهيئة وجار إدراجه بالقائمة البيضاء.

وأصدرت الإدارة 18 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 50 حملة تفتيشية موسعة على 450 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 2 طن و250 كجم خل منتهي الصلاحية، و450 كجم طحينة يشتبه في صلاحيتها، و180 كجم عسل، و150 كجم بهارات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وبناءً على قرار النيابة، تم إعدام 20 طن ملح غير صالح للاستهلاك الآدمي، كما تم تنفيذ 17 قرار نيابة، وإعدام عدد من المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية 7 “خضراوات، ومنتجات ألبان، وعصائر، ومواد غذائية مختلفة”.

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 183 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها للاستخدام، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 13 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 113 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، وبركة السبع، وتلا، ومنوف، والباجور، والشهداء، وقويسنا، والسادات، وأشمون)، وتم ضبط 75 صنفا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، (كيك، شوكولاتة، عصائر، خلطات توابل) ومنتجات غذائية أخرى، وتم إعدام جميع المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع “مديرية التموين، والطب البيطري، والصحة، وجهاز حماية المستهلك، وإدارة البيئة بالديوان العام” على 30 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (السرو، ميت أبو غالب، الروضة، دمياط، كفر سعد، فاراسكور).

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 324 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (لحوم مجمدة، أرز مطهي، مخلل، دواجن، منتجات ألبان، زيوت طعام، عصائر)، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة، كما تم سحب عينات من الأغذية المشتبه في صلاحيتها.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم حملات تفتيشية مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (جهاز حماية المستلك، مديرية التموين، مديرية الطب البيطري)، حيث تم المرور على 12 منشأة غذائية.

وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط وإعدام كميات من منتج غزل بنات مجهول المصدر، ويحتوي على ألوان صناعية غير مصرح باستخدامها، كما أسفرت تلك الحملات عن تحرير 9 محاضر عدم وجود شهادات صحية، وتم عرضها على جهات التحقيق.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 19 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 65 منشأة غذائية بنطاق مراكز “الزقازيق، وديرب نجم، وأبو كبير، وبلبيس، وههيا”.

أسفرت عن إعدام 274 كجم من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (مشبك، نسكافيه، قرفة، فيجيتار، شيبسي، جبن، خل).

كما تم المرور على أحد مصانع الأغذية الخاصة غير المسجلة بالهيئة، وتم توجيهها لضرورة التسجيل، وبالفعل تم التسجيل بالهيئة من خلال فرع الهيئة بمحافظة الشرقية، وتمت إعادة المرور على 26 منشأة غذائية سبق إمهالها فترة لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التحقق من استجابة تلك المنشآت.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بشن 10 حملات على 135 منشأة غذائية وسياحية، أسفرت عن ضبط وتحرير 12 محضر إعدام لعدد من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر (عجينة البيتزا، صلصة، باتيه، ألبان، تمور، بن)، وتم أخذ 6 تعهدات تصحيح إجراءات لمنشآت غذائية.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بشن 28 حملة على 28 منشأة غذائية، أسفرت عن ضبط منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، وتم إعدام جميع تلك المنتجات في حضور لجنة من مفتشي هيئة سلامة الغذاء.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 24 حملة على 118 منشأة غذائية في نطاق مراكز “طهطا، وسوهاج، والمراغة”.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وإعدام عدد من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (معلبات، عصائر، صلصة، كاكاو، مقرمشات)، وتم أخذ تعهدات على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة للتسجيل واستكمال إجراءات الترخيص وتطبيق الاشراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

كما قام الفرع بشن حملة مكبرة مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وتم ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية (مقرمشات، بهارات)، وتحرير محضر جنح وإعدام كمية من الأجبان منتهية الصلاحية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 22 حملة تفتيشية مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، إدارة التفتيش بمجلس المدينة)، حيث تم المرور على 120 منشأة غذائية، وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (ميت غمر، بني عبيد، دكرنس، طلخا، مركز المنصورة).

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 348 كجم منتجات غذائية فاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص (مخبوزات، مصنعات لحوم، منتجات ألبان، عصائر) وغيرها من المواد الغذائية المتنوعة.

كما أسفرت تلك الحملات عن ضبط 92 مخالفة عدم تطبيق الاشتراطات الصحية، و94 مخالفة عدم توافر الشهادات الصحية، و88 مخالفة عدم وجود ترخيص منشأة، وتم تحرير 10 محاضر تنوعت ما بين محاضر إعدام، وعدم إعلان أسعار وعدم تطبيق الاشتراطات الصحية، وتم التحفظ على 120 كجم لحوم بلدية، و 2 طن زيوت.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الوادي الجديد 2 حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك على 14 منشأة غذائية.

وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية، وتم إعدام تلك المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وشن فرع سلامة الغذاء بجنوب سيناء 2 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 6 منشآت غذائية، أسفرت عن إعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم أخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة للتسجيل وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.