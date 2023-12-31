مطار القاهرة يشهد التشغيل التجريبي لأول شاشة إعلانات ثلاثية الأبعاد في مصر

بدأ مطار القاهرة الدولي، في التشغيل التجريبي لأول شاشة إعلانات ثلاثية الأبعاد هي الأولي من نوعها في مصر وذلك بين صالتي السفر والوصول بمبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة .

واختارت إحدي كبرى الشركات الإعلانية الرائدة في مصر مطار القاهرة الدولي، لتركيب وتشغيل شاشة الإعلانات ثلاثية الأبعاد التي تم الانتهاء من تركيبها داخل المطار خلال الفترة الماضية.

وتقدم الشاشات ثلاثية الأبعاد حلولاً إعلانية مبتكرة من خلال تجربة بصرية مميزة تحدث تأثيرًا ملحوظًا على المشاهد وتجذب انتباههم وتواكب أحدث الاتجاهات العالمية .