تموين الدقهلية: ضبط 67 مخالفة متنوعة بالمخابز والأسواق في 7 مراكز

قال المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية السيد محمد السيد دايره، إنه تم تحرير 67 مخالفة تموينية متنوعة للمخابز والأسواق خلال حملات شنتها المديرية أمس في 7 مراكز ضمت (نبروه والمنزلة وجمصه والمنصورة والسنبلاوين وبلقاس والجمالية).

وأضاف دايره - فى بيان صادر اليوم الأحد - إن الحملات مرت على 65 مخبزا وأسفرت عن تحرير 49 محضرا لمخالفات تنوعت بين عدم وجود قائمة بيانات وتجميع دقيق وعدم وجود سجل تفتيش وعدم المطابقة للمواصفات ونقص وزن الرغيف.. لافتا إلى تحرير 18 محضرا خلال الحملات على الأسواق.

وأوضح أنه يجرى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدا أن مديرية التموين تسعى جاهدة إلى توفير كافه سبل الراحة للمواطنين.