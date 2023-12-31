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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تتوعد أمريكا ردًا على النشر الوشيك لأنظمتها الصاروخية الأرضية

روسيا وأمريكا
روسيا وأمريكا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأحد، بأن موسكو تعتزم اتخاذ تدابير جادة ردا على نشر الولايات المتحدة الوشيك لأنظمتها الصاروخية الأرضية، والتي كانت محظورة سابقا بموجب معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

ووفقا ل "روسيا اليوم"، قال لافروف، خلال لقاء مع وكالة نوفوستي الروسية اليوم الأحد، إنه "بسبب تصرفات واشنطن، يبدو أنه حان الوقت لكي تتخذ موسكو قرارات سياسية بشأن مستقبل وقف روسيا من جانب واحد لنشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى".

وتابع: "التزامنا بهذا الوقف يرتبط ارتباطا وثيقا، بالظهور المحتمل لصواريخ متوسطة وقصيرة المدى أرضية أمريكية الصنع في المناطق ذات الصلة. وبسبب  خصائص وميزات استخدام أسلحة الفئة المذكورة، فإن مسألة نشرها من قبل الدول المعادية حساسة للغاية من وجهة نظر الأمن القومي الروسي".

وأضاف أنه "في حالة الولايات المتحدة، يكتسب هذا الجانب أهمية خاصة نظرا لعلاقته المباشرة مع العوامل الأخرى المؤثرة على الاستقرار الاستراتيجي. ومن الواضح أن خلق واشنطن لمخاطر صاروخية إضافية سيتطلب منا اتخاذ إجراءات جوابية جدية".

كما شدد لافروف على أنه "إذا لم تتخذ الولايات المتحدة خطوات استثنائية لزيادة ضغط القوة علينا بوسائل أخرى، لن تكون روسيا الطرف المبادر بنشر أسلحة صاروخية كانت محظورة سابقا بموجب معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى".

وأوضح الوزير الروسي أن: "استعدادات البنتاجون تدل على أن الأمريكيين سيقومون قريبا بنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى أرضية التمركز في مناطق مختلفة من العالم. لذا يمكن القول إنه اقتربت اللحظة التي سيتعين علينا فيها اتخاذ القرارات السياسية اللازمة".

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