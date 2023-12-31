وكيل تعليم مطروح يكرم طالبين حصلا على المركزين الأول والثاني بالمسابقة العالمية للمهارات

كرم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، عمرو شحاتة، اليوم الأحد، الطالبان محمود مصيلحى عبد المنعم، ويوسف مصطفى عبداللاه بمدرسة مطروح الثانوية العسكرية الميكانيكية؛ لحصولهما على المركزين الأول والثاني على مستوى الجمهورية فى تخصص "التبريد والتكييف" بالمسابقة الوطنية العالمية الثانية للمهارات work Skills Egypt والتي شارك فيها ألف وخمسمائة طالب من مدارس التعليم الفني على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالى.



كما كرم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، المهندس محمد صباح رسلان مدير المدرسة، والمهندس عبدالحميد السعيد عبدالحميد رئيس قسم التبريد والتكييف بالمدرسة، والمهندس السيد محمود أبو عيسي المعلم المشرف على الطالبين في المسابقة العلمية التي نظمتها الوزارة برعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ)، واتحاد الصناعات المصرية وذلك تشجيعاً لطلاب التعليم الفني على تنمية مهاراتهم الفنية والعملية وتعزيز قدراتهم.



وهنأ وكيل الوزارة الطالبين المتفوقين وأسرتيهما وإدارة المدرسة وقسم التبريد والتكييف إشراف ومعلمين ومنظومة التعليم الفني، مؤكدا ضرورة اتخاذ ذلك الإنجاز خطوة جديدة لتحقيق إنجازا جديدا في التصفيات العالمية بمدينة ليون الفرنسية المقرر انطلاقها مايو المقبل.



ووجه شحاته موجهي عموم اللغتين الإنجليزية والفرنسية والمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بتنظيم برنامج إثرائي مكثف خلال إجازة منتصف العام الدراسي لتحسين المستوي اللغوي للطالبين قبيل سفرهما لفرنسا؛ لضمان الحصول على مركز متقدم بالمسابقة الدولية على مستوى العالم.



واختتم وكيل تعليم مطروح تصريحاته خلال التكريم، مؤكدا أن تنظيم الوزارة لتلك المسابقة يأتي في ضوء اهتمام الدولة بقطاع التعليم الفني في سبيل إعداد وتنشئة جيل فني متدرب قادر على الانخراط في سوق العمل والمضي قدماً نحو تحقيق التنمية الشاملة بكافة المجالات.