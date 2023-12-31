عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم مطروح يكرم طالبين حصلا على المركزين الأول والثاني بالمسابقة العالمية للمهارات

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، عمرو شحاتة

كرم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، عمرو شحاتة، اليوم الأحد، الطالبان محمود مصيلحى عبد المنعم، ويوسف مصطفى عبداللاه بمدرسة مطروح الثانوية العسكرية الميكانيكية؛ لحصولهما على المركزين الأول والثاني على مستوى الجمهورية فى تخصص "التبريد والتكييف" بالمسابقة الوطنية العالمية الثانية للمهارات work Skills Egypt والتي شارك فيها ألف وخمسمائة طالب من مدارس التعليم الفني على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالى.


كما كرم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، المهندس محمد صباح رسلان مدير المدرسة، والمهندس عبدالحميد السعيد عبدالحميد رئيس قسم التبريد والتكييف بالمدرسة، والمهندس السيد محمود أبو عيسي المعلم المشرف على الطالبين في المسابقة العلمية التي نظمتها الوزارة برعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ)، واتحاد الصناعات المصرية وذلك تشجيعاً لطلاب التعليم الفني على تنمية مهاراتهم الفنية والعملية وتعزيز قدراتهم. 


وهنأ وكيل الوزارة الطالبين المتفوقين وأسرتيهما وإدارة المدرسة وقسم التبريد والتكييف إشراف ومعلمين ومنظومة التعليم الفني، مؤكدا ضرورة اتخاذ ذلك الإنجاز خطوة جديدة لتحقيق إنجازا جديدا في التصفيات العالمية بمدينة ليون الفرنسية المقرر انطلاقها مايو المقبل. 


ووجه شحاته موجهي عموم اللغتين الإنجليزية والفرنسية والمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بتنظيم برنامج إثرائي مكثف خلال إجازة منتصف العام الدراسي لتحسين المستوي اللغوي للطالبين قبيل سفرهما لفرنسا؛ لضمان الحصول على مركز متقدم بالمسابقة الدولية على مستوى العالم.


واختتم وكيل تعليم مطروح تصريحاته خلال التكريم، مؤكدا أن تنظيم الوزارة لتلك المسابقة يأتي في ضوء اهتمام الدولة بقطاع التعليم الفني في سبيل إعداد وتنشئة جيل فني متدرب قادر على الانخراط في سوق العمل والمضي قدماً نحو تحقيق التنمية الشاملة بكافة المجالات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. خبير يوضح

7 درجات|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم.. وتحذر من ظاهرة تستمر 5 ساعات

900 جنيه| تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

صفات المنافق.. سيد معوض يوجه رسالة لحازم إمام ويعلن قطع علاقته مع بركات

مصر تقرر منع سفر القاصر تحت 18 عامًا بمفرده.. ما السبب؟

ماشيين في يناير.. خالد بيبو يفجر مفاجأة بشأن نجمي هجوم الأهلي

مفاجأة مدوية.. مهاجم الزمالك ينتقل إلى نادٍ عراقي يقوده حسام البدري

سيد معوض: ضم لاعب عمره 38 عاما للمنتخب هزار

ترشيحاتنا

الجرام بـ 3,170.. مفاجأة فى أسعار الذهب اليوم

18 مليار دولار.. ضربة قوية للكيان الصهيوني بسبب العدوان على غزة

طردته من حياتي.. سر غضب سيد معوض من محمد بركات

الصحة تكشف حقيقة ظهور إصابة بسلالات جديدة من إنفلونزا الخنازير في مصر

مديرة متحف الأطفال: نعلم النشء التاريخ والحضارة بألعاب تفاعلية|فيديو

صحيفة أمريكية: إسرائيل تجهز لائحة اتهام ضد مقاتلي حماس بروح «محاكمة أيخمان»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة جدًا.. هيفاء وهبي تودع 2023 بفستان يثير ضجة على الانستجرام|شاهد

اعرف مين العروسة.. رامى عياش يتزوج للمرة الثانية

بعد ظهورها الأخير.. 10 صور آثارت ضجة لـ شيرين عبد الوهاب

قصة الزمالك وأوفا.. ماذا قال شوبير عن طلب انضمام نجله للقلعة البيضاء؟

فيديو

أثار سخط السعوديين.. غضب عارم بسبب معتمر مصري يغني لأم كلثوم أمام الكعبة

اعرف مين العروسة.. رامى عياش يتزوج للمرة الثانية

بعد رحيلها.. القصة الكاملة لصاحبة أول توكيل في مصر للتبرع بالأعضاء «فيديوجراف»

غضبت من السؤال.. أسما إبراهيم ترد على منة شلبي بسبب ريهام عبد الغفور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ