عمرو الحديدي: انضمام هذا اللاعب لمنتخب مصر لغز كبير

قال عمرو الحديدي نجم النادي الأهلي السابق أنه استعجب من انضمام أحمد الشناوي حارس مرمي فريق بيراميدز فى قائمة منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر لها فى كوت ديفوار 2024.

وقال عمرو الحديدي فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" قرار روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بانضمام أحمد الشناوي حارس بيراميدز لقائمة منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية لغز كبير خاصة أن اللاعب مصاب.

وأضاف:" الشناوي مصاب وسيعود للملاعب يوم 16 يناير لماذا يتم ضمه علي حساب علي لطفي.

يذكر أن المنتخب الوطني يستعد للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية وتضم مجموعة الفراعنة كل من غانا وكاب فيردي وموزمبيق.