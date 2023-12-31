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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالات فاخرة بمنتجعات البحر الأحمر بمصر لاستقبال العام الجديد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في ليلة استثنائية مليئة بالفعاليات والمرح، تحتفل فنادق وقرى البحر الأحمر في مصر بليلة رأس السنة الجديدة، حيث يشهد المكان حضورًا غفيرًا من السياح الأوروبيين والروس الذين اختاروا هذه الوجهة لقضاء عطلاتهم.

تتنوع الاحتفالات بفقرات فنية واستعراضية رائعة تقدمها الفرق المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى تقديم مأكولات ومشروبات فاخرة من مختلف الأصناف. 

يتم توزيع الهدايا المتنوعة على النزلاء، ما يضفي جوًا مميزًا على الاحتفالات.

وفي إطار فقرات رأس السنة، يتم تقديم فعاليات فنية شرقية وغربية، إضافة إلى استعراضات فرق الفنون الشعبية المصرية والرقص الشرقي والتنورة والأكروبات.

تقدم الفنادق مجموعة متنوعة من المأكولات والمشروبات، من بينها الديك الرومي والجمبري والاستاكوزا وأسماك البحر، إلى جانب لحوم الضأن ومجموعة واسعة من السلطات والمخبوزات.

وتتضمن الاحتفالات أيضًا تقديم لحوم بلدية من الخراف والجمال والطيور، سواء في المطاعم أو المخيمات التي تم تجهيزها خصيصًا للاحتفالات. 

ويتوفر أكثر من بوفيه مفتوح لتوفير تجربة ممتعة وتفادي التزاحم، ما يمكن المحتفلين من الاستمتاع بمجموعة واسعة من الأطعمة والمشروبات.

بهذه الاحتفالات الفاخرة، يستعرض البحر الأحمر جاذبيته كوجهة سياحية رائعة للاحتفال ببداية العام الجديد، مقدمًا تجربة استثنائية للسياح من مختلف أنحاء العالم.

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