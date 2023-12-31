الصحف الإماراتية اليوم| تعرض سفينة لهجوم في البحر الأحمر.. روسيا تستهدف العاصمة الأوكرانية بهجوم جوي.. ونتنياهو: الحرب في غزة ستستمر شهوراً عديدة

ديوان الرئاسة ينعى الشيخة مهرة بنت خالد بن سلطان آل نهيان

احتدام المعارك في غزة يرفع حصيلة الضحايا إلى 80 ألفاً

كوريا الشمالية تعتزم إطلاق 3 أقمار صناعية للاستطلاع العسكري

لافروف: روسيا أصدرت أحكاماً بالسجن على أكثر من 200 أسير أوكراني

تناولت الصحف الاماراتية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، أفادت وكالة الأنباء الاماراتية "وام"، بأن ديوان الرئاسة قد نعى المغفور لها الشيخة مهرة بنت خالد بن سلطان آل نهيان والدة الشيخ طحنون بن سعيد آل نهيان التي وافتها المنية اليوم.

وأصدر ديوان الرئاسة البيان التالي: "بسم الله الرحمن الرحيم.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. صدق الله العظيم. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان الرئاسة المغفور لها الشيخة مهرة بنت خالد بن سلطان آل نهيان والدة الشيخ طحنون بن سعيد آل نهيان.. ويعرب الديوان عن خالص عزائه ومواساته سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

عربيا وإقليميا، أفادت صحيفة البيان بما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة بثها التلفزيون امس "السبت" إن إسرائيل تقاتل على "جميع الجبهات" في حرب ذكر أنها ستستمر شهوراً عديدة أخرى حتى تحقيق النصر.

يأتي هذا بينما دخلت إسرائيل الأسبوع الثالث عشر من حربها على قطاع غزة التي أعقبت هجوما شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

فيما أشارت صحيفة الخليج إلى تواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم ال85 في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة مع تزايد أعداد النازحين. في حين

و قالت وزارة الصحة، إن القصف الإسرائيلي أدى لمقتل 165 فلسطينياً وإصابة 250 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وبذلك يرتفع عدد الضحايا إلى 21672 شخصاً وإصابة 56165 منذ السابع من أكتوبر. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أمس مقتل ضابطين في قطاع غزة. كما أعلنت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، في بيان لها عن استهداف 8 دبابات إسرائيلية بقذائف «الياسين 105» في حيي التفاح والدرج.

وتقول السلطات الصحية في القطاع إن الهجمات الإسرائيلية أودت بما لا يقل عن 21672 فلسطينياً وإصابة ما يزيد على 56 ألفاً فضلاً عن فقدان آلاف آخرين تحت أنقاض المباني المدمرة. وتقول إسرائيل إن 170 من أفراد جيشها قتلوا في المعارك في غزة. وهناك مخاوف من انتشار الصراع في أنحاء المنطقة. وأدى القصف الإسرائيلي إلى تدمير منازل ومبان سكنية وشركات، فيما توقفت المستشفيات عن العمل. وقالت وزارة الثقافة الفلسطينية أمس السبت إن الضربات الإسرائيلية أصابت حماماً من القرون الوسطى. كما تعرض الجامع العمري الكبير للقصف في وقت سابق من الحرب.



دوليا، أفادت صحيفة الخليج بإعلان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الأحد، إنها تلقت بلاغاً عن هجوم على سفينة على بعد 60 ميلاً بحرياً شمال غرب ميناء الحديدة اليمني في البحر الأحمر.

وأضافت الهيئة في مذكرة تحذيرية أن سفينة مجهولة أبلغت عن تعرضها لهجوم من قبل ثلاثة زوارق من ناحية الميناء وجرى تبادل إطلاق النار. وأوضحت الهيئة أنه لم تقع إصابات بين أفراد الطاقم.



أشارت صحيفة البيان إلى ما قاله مسؤولون أوكرانيون إن روسيا نفذت قصفا جديدا على مناطق أوكرانية في الساعات التي سبقت ليلة رأس السنة الجديدة. وأضافوا أن القصف استهدف العاصمة كييف وألحق أضرارا بالمناطق السكنية في مدينة خاركيف ثاني كبرى المدن بالبلاد.

وقالت الإدارة العسكرية للمنطقة المحيطة بكييف عبر قناة الرسائل على تطبيق تيليجرام إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية في المنطقة شاركت في صد هجوم روسي بالطائرات المسيرة.

ولم يتضح على الفور حجم الهجوم أو الأضرار المحتملة.

وقال رئيس بلدية خاركيف إيهور تيريخوف على تيليجرام إن هجوما جديدا بالطائرات المسيرة على عدة موجات أصاب مباني سكنية في وسط المدينة وتسبب في نشوب حرائق. وكانت خاركيف قد تعرضت لهجومين بالصواريخ أمس السبت مما أدى إلى إصابة 21 شخصا على الأقل.

وذكرت صحيفة الخليج أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف كشف في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية نشرت اليوم الأحد، عن أحكام بالسجن أصدرتها المحاكم الروسية على أكثر من أسير أوكراني، منذ أن بدأت موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال لافروف: "محاكم الاتحاد الروسي حكمت بالفعل على أكثر من 200 ممثل للتشكيلات المسلحة الأوكرانية بالسجن لفترات طويلة لارتكابهم أعمال وحشية".

وقال لافروف لوكالة الإعلام الروسية إن لجنة التحقيق الرئيسية في روسيا بدأت 4000 قضية جنائية ضد نحو 900 فرد أوكراني.

وأوضح "أنهم لا يشملون فقط أعضاء الجمعيات القومية المتطرفة وممثلي قوات الأمن الأوكرانية والمرتزقة، ولكن أيضا ممثلين عن القيادة العسكرية والسياسية في أوكرانيا".

وأضاف أن "الذين وجهت إليهم اتهامات غيابيا تم إدراجهم على قائمة المطلوبين دولياً".

قالت صحيفة الاتحاد إن كوريا الشمالية تعتزم إطلاق ثلاثة أقمار صناعية إضافية للاستطلاع العسكري في عام 2024 مشيرة إلى أن ذلك يعد أحد أهداف سياستها للعام المقبل من أجل تعزيز قدرات الجيش ومراقبة قوات العدو، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وجاء في تقرير الوكالة أنه "بناء على تجربة إطلاق وتشغيل أول قمر صناعي للاستطلاع بنجاح في عام 2023، تم الإعلان عن مهمة إطلاق ثلاثة أقمار استطلاع إضافية في عام 2024 لتعزيز تطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء بقوة".

وقالت كوريا الشمالية إنها أطلقت بنجاح أول قمر صناعي للتجسس العسكري في 21 نوفمبر وبثت صوراً للبيت الأبيض الأمريكي ووزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" وقواعد عسكرية أمريكية و"مناطق محددة" في كوريا الجنوبية

ذكرت صحيفة الامارات اليوم أن المجتمعات الساحلية في ولاية كاليفورنيا واجهت يوماً آخر من الأمواج العاتية واحتمال حدوث فيضانات بعد أن أصدر المسؤولون أوامر إخلاء في بعض المناطق وطالبوا السكان بالابتعاد عن الشواطئ والطرق الساحلية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في لوس أنجلوس حدوث فيضانات كبيرة في المناطق الساحلية المنخفضة تصاحبها أمواج قوية وتيارات شديدة تشكل «خطراً استثنائياً» للغرق وإلحاق أضرار بإنشاءات مثل الأرصفة والأرصفة البحرية.

ويمكن أن تؤدي الأمواج التي يصل ارتفاعها إلى 6.1 متر إلى إحداث المزيد من الدمار في المنازل ذات الواجهات البحرية في المجتمعات المعرضة للخطر على طول معظم شواطئ كاليفورنيا، والتي تعرضت لأمواج شديدة وأمطار غزيرة في مطلع الأسبوع.