حياتك تمر أمام عينيك قبل وفاتك بلحظات| مقولة شائعة أكدها العلم.. تفاصيل

كثيرا ما نسمع عبارة أن حياتك تمر أمام عينيك قبل وفاتك بلحظات، ودائمًا ما نظرنا إلى هذا الأمر على أنه اعتقاد ليس مؤكد. لكن ربما الآن أثبتت دراسة جديدة صحة هذه النظرية.

قام مجموعة من علماء الأعصاب بتحليل تسجيلات دماغ رجل يبلغ من العمر 87 عامًا في اللحظات التي سبقت وفاته، واكتشفوا أن الشخص كان لديه موجة من نشاط الدماغ خلال فترة احتضاره.

ألفا وغاما

ووجد الفريق زيادة وتغيرا في موجات دماغ الرجل (ألفا وغاما) - والتي عادة ما تشارك في العمليات المعرفية واستدعاء الذاكرة - مما يشير إلى أن ذاكرته شهد "استدعاء لحياته" قبل الموت.

ويقول البحث، الذي نشر في مجلة فرونتيرز، إن الرجل دخل المستشفى وخضع لعملية جراحية بسبب سقوطه العنيف الذي تسبب في نزيف في دماغه.

استرجاع الحياة خلال 30 ثانية

وخلال خضوعه للعلاج بعد الحادث الذي تعرض له، توفي أثناء إجراء تخطيط كهربية الدماغ (EEG).

وفي تحليلهم للتسجيلات في الـ30 ثانية التي سبقت وفاته وبعدها، وجدوا أنه بينما توقف قلب الرجل عن النبض، زاد نشاط دماغه. وهو ما يقترح أن الدماغ يستمر في العمل بعد توقف الدم المتابع له إثر وفاة شخص ما.

وقال فريق الدراسة: "بالنظر إلى أن الاقتران بين نشاط ألفا وغاما يشارك في العمليات المعرفية واستدعاء الذاكرة لدى الأشخاص الأصحاء، فمن المثير للاهتمام التكهن بأن مثل هذا النشاط يمكن أن يدعم نظرية "استدعاء أخير للحياة" قبل لحظات من الموت."