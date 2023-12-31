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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقل وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية للعمل في أسوان

صدى البلد

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمنحه شهادة تقدير وشعار المحافظة تقديراً لما قدمه من أداء متميز وجهد ملموس في الارتقاء بمنظومة التعليم العام والفني داخل مدارس المحافظة ولتعيينه وكيل أول لوزارة التربية والتعليم بمحافظة أسوان.

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وأشاد المحافظ بمجهودات مديرية التربية والتعليم خلال الفترة الماضية مؤكدا أن المحافظة تولي اهتماما خاصا بالتعليم وتسعي جاهدة لتطوير النظم والبرامج التعليمية للوصول للتقديم تعليم جيد إلى أبنائنا الطلاب يتماشى مع تطورات العصر الحديث.

ومن جانبه أعرب المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم عن خالص شكره وتقديره لمحافظ الشرقية لحرصه على تكريمه اليوم بمكتبه بالديوان العام ومنحه شهاده تقدير وشعار المحافظة تقديراً لما قدمه خلال فتره عمله داخل الجهاز الإداري لمحافظة الشرقية, مشيدا ًبالعلاقة الطيبة التي تجمع المحافظ بمرؤوسيه والتي يسودها الود والاحترام والحزم بما ينعكس على النهوض بمنظومه التعليم داخل مدارس المحافظة.

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