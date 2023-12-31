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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

متوفى و11 مصابًا|تصادم بين أتوبيس رحلات وميكروباص بطريق «دكرنس - المنصورة».. بالأسماء

ارشيفيه
ارشيفيه

ينشر موقع "صدى البلد" أسماء مصابي والمتوفى بحادث تصادم بين أتوبيس رحلات وسيارة ميكروباص على  طريق "دكرنس - المنصورة" بين قريتي القباب الصغرى ودموه.

حيث لقى الداوودي علي محمد 40 عامًا، مقيم بالمنزلة مصرعه، إثر إصابته بكسر في الجمجمة.

وأصيب كل من أحمد  طه، 30 عامًا، مقيم بالمنزلة، بكسر في اليد، الأسمر  محمد 49 عامًا، مقيم بالمنزلة، بكسر في القدم والساق، وائل فؤاد حمزة، 20 عاما، مقيم بالمنزلة، بجروح وكدمات في الجسم وكسر بالفك، وتم تحويله لمستشفى طوارئ المنصورة.

كما أصيب حلمي محمد  55 عامًا، مقيم بالمنزلة، بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ، وصفاء محمد فرج، 38 عاما، مقيمة بالشرقية، بكسر في القدم اليسرى، وأم هاشم الأسمر، 49 عامًا، من المنزلة، بكدمات وسحجات  وسما طاهر عبد اللطيف، 18 عامًا، مقيمة بالمنزلة، بكسر في القدم اليسرى، ورحمة ماهر جوهر، 19 عاما، جروح متفرقة بالجسم، وحسن حسن رمضان، 20 عاما، مقيم بالمنزلة،  بكدمات في الظهر، وأحمد  الشناوي، 20 عاما، مقيم بالمنزلة، بخدوش في الوجه، وإبراهيم ياسر إبراهيم، 20 عاما مقيم بالمنزلة، بكسر في القدمين

وكان مديرية أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من  مركز شرطة دكرنس، بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس رحلات وسيارة ميكروباص على الطريق بين قريتي القباب الصغرى ودموه، ووجود متوفى ومصابين.

 انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الحادث وقع بين أتوبيس  وميكروباص..

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

بالدقهلية جهات التحقيق حادث التصادم حادث تصادم اتوبيس سيارة ميكروباص طريق دكرنس ضباط مباحث المركز مستشفى طوارئ المنصورة

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