تحركات برلمانية لوقف نزيف خسائر شركة مصر للطيران فى ظل تدهور التصنيف العالمي لها.. ونواب: طرح حصة منها على القطاع الخاص سيجعلها تحقق أرباحا

طلب إحاطة بشأن سوء خدمات مطار القاهرة الدولي وخروج مصر للطيران من التصنيف العالمي

طلب إحاطة بشأن تدهور التصنيف العالمي لـ "مصر للطيران"

طلب إحاطة لوقف نزيف خسائر شركة "مصر للطيران"

شهدت الأيام القليلة الماضية تحركات برلمانية من جانب عدد من أعضاء مجلس النواب لوقف نزيف خسائر شركة مصر للطيران فى ظل تدهور التصنيف العالمى لها من خلال تقديم عدد من طلبات الإحاطة بشأن ذلك.

فى البداية تقدم النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد عيسى وزير السياحة ، بشأن سوء الخدمات المقدمة في مطار القاهرة الدولي وخروج شركة مصر للطيران من تصنيف أفضل ١٠٠ شركة عالميا.

وأضاف السادات فى الطلب المقدم منه، في ظل الطفرة غير المسبوقة التي حظي بها القطاع السياحي، توجد عدة عوائق يمكنها أن تأثر سلبيا على القطاع الذي يعد واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية التي تسهم في خطة التنمية التي ننشدها، وهذا العائق يتمثل في سوء الخدمات المقدمة في مطار القاهرة ولاسيما مشكلة التأخير والمواعيد الغير منضبطة لإقلاع وهبوط الطائرات.

وتابع عضو مجلس النواب، من المعروف لدينا جميعا، أن السياحة مصدر مهم من مصادر الدخل القومي، حيث شهد القطاع السياحي خلال الفترة الأخيرة تطورات غير مسبوقة في كافة المجالات، لكن الشكاوى العديدة التي جاءت من الزائرين حول سوء الخدمات المقدمة في مطار القاهرة يمكنها أن تأثر سلبيا على القطاع.

وأكد أننا أمام حاجة ملحة لمعرفة أسباب سوء الخدمات المقدمة في مطار القاهرة، و العمل على إيجاد حلول سريعة لها، منوها أننا أمام مشكلة كبيرة، لابد من معرفة الأسباب والعمل على حلها، خاصة بعد خروج شركة مصر للطيران من قائمة أفضل 100 شركة طيران في أخر استطلاع لشركة "سكاي تراكس" لتصنيف شركات الطيران التجارية.

وتقدمت هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، بشأن استراتيجية الحكومة لوقف نزيف خسائر الناقل الوطني "مصر للطيران".

وقالت النائبة – في طلبها الموجه إلى رئيس الوزراء ووزير الطيران المدني - :" تكبدت مصر للطيران خسائر تقدر بنحو 30 مليارات جنيه منذ بداية أزمة كورونا فى مارس الماضى وحتى نهاية عام 2022، كما تتراوح الخسائر الشهرية للشركة ما بين 700 إلى 800 ألف دولار.

وأوضحت "أنيس"، أن قطاع الطيران في العالم استطاع تقليص خسائره من 137 مليار دولار عام 2020 إلى 12 مليار عام 2021 ثم إلى نحو 9 مليارات العام الماضي.

وأشارت إلى أن العديد من شركات طيران دول مجاورة عربية وإفريقية استطاعت مجابهة التحديات التي تواجه قطاع الطيران وحققت مكاسب هائلة، في حين شركتنا الوطنية تُلقي اللوم على خسائرها إلى وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

ولفتت إلى أن المشروع الذي يعتزم الوزير دراسته لا يرقى إلى مستوى شركة طيران عالمية، ولن يتمكّن من تعويض الخسائر التي مُنيت بها الشركة المصرية، لافتة إلى أن الحل يكمن في الاستعانة بمجموعة من الاقتصاديين للنهوض بها.

وذكرت "أنيس"، أن الحكومة وافقت في عام 2022 على منح الشركة القابضة لمصر للطيران قرضا بقيمة 5 مليارات جنيه من البنك المركزي، بهدف تمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية لشركة مصر للطيران والشركات التابعة لها بضمان وزارة المالية.

وكشفت، سبق وأن حصلت مصر للطيران، خلال عام 2021 على قرض بقيمة 5 مليارات جنيه (نحو 318 مليون دولار) حتى تتمكن من صرف رواتب الموظفين في المواعيد المحددة، لسداد أقساط الطائرات الجديدة التي دعمت بها أسطولها الذي يقترب من 100 طائرة.

ووجهت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، طلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الطيران المدني، بشأن خروج "مصر للطيران" من تصنيف أفضل 100 شركة عالميًا.

وقالت النائبة فى بيان صحفى لها :" كشف تصنيف (سكاي تراكس) العالمي لشركات الطيران، عن خروج النقل الوطني (مصر للطيران)، لأول مرة في تاريخها، من قائمة أفضل 100 شركة عالمية، في الوقت الذي تصدرت فيه شركات عربية وإفريقية التصنيف".

وكشفت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان:" تبلغ خسائر شركة مصر للطيران 30 مليار جنيه (990 مليون دولار)، في حين بلغت أرباح طيران الإمارات 9.4 مليار دولار في النصف الأول من عام 2023، كما حققت الخطوط الجوية القطرية إيرادات سنوية قياسية بلغت 76.3 مليار ريال قطري ( ما يعادل 21 مليار دولار)، كما قفز ترتيب الخطوط الجوية الكويتية من المركز الـ 76 في عام 2022 إلى المركز 42 في عام 2023، بينما ارتفعت أرباح الخطوط الجوية السعودية إلى 120 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2023، كما حققت الخطوط الجوية الإثيوبية إيرادات سنوية تقدر بـ 5 مليار دولار بعدما استحوذت على سوق النقل والشحن الجوي في إفريقيا".

وأضافت "عبدالحميد": "أن مصر للطيران هي واحدة من أقدم الشركات عربيًا وإفريقيًا، والسابعة على مستوى العالم إذ يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1932، غير أن أصابها ما أصابها طوال الأنظمة السابقة من سوء إدارة وغياب التخطيط وحُسن استغلال الموارد والإمكانيات، فضلًا عن أنها شابها الواسطة والمحسوبية في اختيار العاملين بها، إذ يقدر عدد العاملين بـ 31 ألف موظف، يتكبدون مرتبات شهرية دون أي مهام تُسند إليهم".

واعتبرت "عبد الحميد"، خروج "مصر للطيران" من قائمة أفضل 100 شركة عالمية، بمثابة "جرس إنذار" للحكومة للاهتمام بقطاع الطيران وتطويره، ليكون مؤهلاً للمنافسة عالمياً ، مشددة على أن خطة الدولة المصرية باستهدافها 30 مليار دولار إيرادات من قطاع السياحة لن تنجح إلا بتكامل كل القطاعات و نجاح المنظومة بالكامل.

وتساءلت النائبة آمال عبد الحميد: "لماذا لا نطرح حصة من "مصر للطيران" للقطاع الخاص من خلال توفير شريك إستراتيجي، وطرح 35 % من أسهم الشركة في البورصة؟".

ولفتت إلى أن طرح حصة من "مصر للطيران" للقطاع الخاص، سيعمل على وقف نزيف الخسائر والتحول إلى ربحية، كما طرح جزء من أسهم الشركة في البورصة سيجعلها تستفيد من الحوكمة والمحاسبة والتطوير الذي يفرضه المساهمون وتتابعه الجهات الرقابية والمستثمرين.