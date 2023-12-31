محلل فلسطيني: 21 ألف شهيد سقطوا في غزة نتيجة الإعتداءات الإسرائيلية

أكد ماهر صافي، المحلل السياسي الفلسطيني، أن عدد الشهداء الذين سقطوا نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في ازدياد مستمر، مشيرا إلى أن المحصلة حتى الأن وصلت لأكثر من 21 ألف شهيد.

وقال ماهر صافي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “8الصبح”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه لا بد من محاكمة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه التي تتم في قطاع غزة، مؤكدا أن ما يتم في غزة جرائم ضد الإنسانية.

بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع المحلل السياسي الفلسطيني، أن أن هناك أكثر من 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض، 70% منهم أطفال، مؤكدا أن الإعتداءات الإسرائيلية التي تتم في القطاع، تكون بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية.