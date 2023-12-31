أمر غريب..شوبير يسخر من اختيارات المنتخب

قدم الإعلامي أحمد شوبير تعليقًا على القائمة النهائية للمنتخب المصري المعلنة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

وعبّر شوبير عن استغرابه من بعض الاختيارات في القائمة، مشيرًا إلى أن استدعاء عبد الله السعيد ثم استبعاده أمر غريب.

كما أعرب عن عدم فهمه لاختيار أحمد الشناوي حارس بيراميدز رغم الإصابة المحتملة، واصفًا اختيار محمد صبحي حارس مرمى الزمالك، الذي كان موقوفًا لفترة طويلة، بالأمر الغريب.

وفي الختام، أشار إلى استبعاد بعض اللاعبين مثل حسين الشحات وياسر إبراهيم بأنه أمر غريب، وأوضح أن فيتوريا لم يكشف عن اختياراته لمساعديه قبل الإعلان الرسمي عن القائمة.



