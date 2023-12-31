طفولتي أمانة.. الشباب والرياضة تقيم احتفالية للنشء بمناسبة يوم الطفل العالمي

بمشاركة صفاء أبو السعود..

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، احتفالية "طفولتي أمانة"، بمناسبة الاحتفال بيوم الطفل العالمي، بمشاركة الفنانة صفاء أبو السعود، وكورال أطفال وزارة الشباب والرياضة وفرق" kids show " بورسعيد و فريق world of art الإسكندرية والقاهرة، بالتعاون مع مؤسسة" مصر الخير " ، وذلك على مسرح وزارة الشباب والرياضة.

وتضمنت فعاليات الاحتفالية بعض الفقرات الغنائية والاستعراضية وعددا من الفقرات الفنية المتنوعة، بالإضافة إلي تنفيذ ندوة بمشاركة مؤسسة "يسر"، حول حقوق الطفل والتربية الإيجابية والعلاقات الأسرية، وتم خلالها فتح باب النقاش مع الحضور من النشء والأسر.