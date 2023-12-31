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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فوز مدير مركز العيون بجامعة المنصورة بمنصب السكرتير العام للجمعية الرمدية المصرية

الدكتور وليد ابو
الدكتور وليد ابو سمرة

فاز الدكتور وليد أبو سمرة أستاذ طب العيون ومدير مركز طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة، فى انتخابات الجمعية الرمدية المصرية بالإجماع بمنصب السكرتير العام للجمعية.


وجاء اختيار الدكتور وليد أبو سمرة نظرًا لجهوده وأبحاثه وتميزه في هذا التخصص
و قدم الدكتور شريف  خاطر رئيس جامعة المنصورة   التهنئة له ، مشيراً إلى أن ذلك يأتى تأكيداً على تميز أعضاء هيئة التدريس والمكانة الريادية للجامعة.


جدير بالذكر أن الجمعية الرمدية المصرية هى أقدم جمعية طبية علي مستوي الشرق الأوسط وأفريقيا، تأسست منذ عام 1902 يشارك بها أكثر من ١٠ آلاف طبيب عيون من جميع أنحاء الجمهورية، ويمثل فيها كل كليات الطب علي مستوي الجمهورية ومستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي والمعاهد التعليمية والمراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات العسكرية وتولي إدارتها أساتذة أجلاء ووزراء سابقين.

واعرب “ ابو سمرة” عن سعادته بهذا المنصب مشيدا بجميع زملاءه المشاركين.

الأوسط وإفريقيا التأمين الصحي أعضاء هيئة التدريس استاذ طب العيون الشرق الأوسط وإفريقيا الشرق الاوسط المراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة مستشفيات وزارة الصحة

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