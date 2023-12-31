القاهرة الإخبارية: حرب غزة أسقطت كل الأقنعة الزائفة في عالم ازدواجية المعايير

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "حرب غزة تسقط كل الأقنعة الزائفة في عالم عنوانه ازدواجية المعايير"، بعدما أصبح العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي ليكون كاشفا لهمجية وعنصرية الاحتلال الذي اغتصب أرضا وسرق كل الحقوق من أصحابها.

دعاوى الغرب ثبت زيفها

وأسقطت غزة كل الأقنعة الزائفة التي ارتداها الغرب على ضفتي الأطلسي حين ادعى أنه نصير لحقوق الإنسان مدافع عن المرأة وداعم لحرية الرأي ومحافظ على حقوق الطفل.



دعاوى الغرب ثبت زيفها أمام مشاهد اغتيال براءة الأطفال وقتل الصحفيين وانتهاك حرمات المقدسات وقتل كل مقومات الحياة وهي المشاهد التي استساغها القادة الغربيونوأوجدواو لإسرائيل المبرر في الدفاع عن نفسها.

وحين قال الأمين العام للأمم المتحدة كلمة حق في قضية غزة كِيلت له الاتهامات وتخوف كثيرون من فقدانه منصبه، بل وصلت المخاوف من أنه قد يفقد حياته.