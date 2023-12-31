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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يكشف الوضع الصحي الحالي لنتنياهو

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

كشف مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، الحالة الصحية لبنيامين نتنياهو، وقال إنه على الرغم من دخوله المستشفى في شهر يوليو وتركيب جهاز تنظيم ضربات القلب، إلا أن حالته طبيعية ولا يوجد لديه أي عائق "لممارسة أي نشاط".

ووفقا لما يقتضيه القانون في إسرائيل، ينشر مكتب رئيس الوزراء التقرير الصحي الأخير لبنيامين نتنياهو ، والذي جاء فيه أن "حالته الصحية طبيعية تماما".

وبحسب التقرير الصحي السنوي الذي أعده الفريق الطبي لنتنياهو، فقد لوحظ أنه يخضع لمراقبة طبية صارمة وروتينية، ولم تظهر أي نتائج غير عادية في العام الماضي.

يذكر أنه في يوليو الماضي، تم إدخال نتنياهو إلى مستشفى شيبا في تل هشومير بعد أن شعر بتوعك، ونتيجة لذلك تم زرع جهاز في جسده لتشخيص اضطرابات ضربات القلب.

في ذلك الوقت، قام الأطباء في قسم أمراض القلب بزراعة جهاز هولتر تحت الجلد في جسد نتنياهو، مصمم لغرض تشخيص وتحديد عدم انتظام ضربات القلب. وخرج من المستشفى بعد حوالي 20 ساعة من العلاج في المستشفى.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية يشير التقرير الأخير إلى أنه “منذ ذلك الحين لا يوجد دليل على حدوث اضطرابات في أجهزة تنظيم ضربات القلب أو أحداث أخرى. لا يوجد حظر على أداء أي نشاط، بما في ذلك النشاط البدني أو أي نشاط آخر”.

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