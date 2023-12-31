عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استهداف أباتشي بصاروخ.. كتائب القسام: حققنا نجاحا كبيرا ضد قوات الاحتلال.. تفاصيل

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، أنها استهدفت طائرة إسرائيلية أباتشي بصاروخ في حي الزيتون بمدينة غزة.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، استهدفت كتائب القسام وكتائب المجاهدين طائرة أباتشي صهيونية جنوب حي الزيتون بمدينة غزة بصاروخ "سام 7".

وأفادت كتائب القسام أن مجاهديها تمكنوا من دك تجمعين لآليات وجنود الاحتلال بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جنديين إسرائيليين في معارك مع مقاتلي حركة حماس وسط وشمال قطاع غزة.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد قال إن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي بلغ 504 حتى يوم أمس السبت.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الجيش القول إن 167 من هؤلاء القتلى سقطوا في العملية البرية بالقطاع، سقط 9 منهم في الهجمات التي تشنها جماعة حزب الله وفصائل فلسطينية من جنوب لبنان.

إسرائيل آفيخاي آدرعي الاحتلال الإسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الجناح العسكري لحركة حماس الصحافة الفلسطينية العملية البرية المتحدث باسم جيش الاحتلال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان جنود الاحتلال جيش الاحتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس حي الزيتون بمدينة غزة حي الزيتون حزب الله غزة قطاع غزة كتائب القسام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

7 درجات|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم.. وتحذر من ظاهرة تستمر 5 ساعات

غدا .. صرف معاشات يناير 2024 | حقيقة الزيادة الجديدة

صفات المنافق.. سيد معوض يوجه رسالة لحازم إمام ويعلن قطع علاقته مع بركات

ماشيين في يناير.. خالد بيبو يفجر مفاجأة بشأن نجمي هجوم الأهلي

انتهاء شهادة الـ 25% قريبًا.. حقيقة إعادة طرحها بفوائد أعلى.. الموعد والتفاصيل

سيد معوض: ضم لاعب عمره 38 عاما للمنتخب هزار

مصر تقرر منع سفر القاصر تحت 18 عامًا بمفرده.. ما السبب؟

موضوعات متعلقة

رواتب 45 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

يا ليتني كنت معها..لحظات انهيار فلسطيني تلقى نبأ استشهاد والدته في غزة

هجمات خطيرة.. القسام تعلن قصف مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية بمدافع الهاون

رشقة صاروخية.. كتائب القسام تقصف أسدود

فلسطين.. كتائب القسام تقصف تل أبيب

بعد اقتحام المنطقة.. الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من جنين

أثناء اقتحامها محيط المخيم.. تعطيل وإعطاب آليات عسكرية إسرائيلية في جنين

بصاروخ .. المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابة إسرائيلية شرق خان يونس

ترشيحاتنا

منتخب مصر يكشف موعد وصول المحترفين لمعسكر كأس الأمم

أبرزها صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.. النواب يناقش 3 تشريعات جديدة الأسبوع الجاري

الزيادة بعد ساعات.. تفاصيل معاشات يناير 2024.. احسب هتقبض كام

استهداف أباتشي بصاروخ.. كتائب القسام: حققنا نجاحا كبيرا ضد قوات الاحتلال.. تفاصيل

كارثة إنسانية أم حل سياسي.. ماذا ينتظر أهل غزة في 2024؟

الأوقاف: فتح باب التقدم لـ2000 وظيفة عامل وإمام خلال يناير 2024 |تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلويات رأس السنة .. طريقة عمل تشيز كيك البسبوسة زي المحلات

ماذا يحدث للجسم عند تناول شوربة البروكلي؟| اعرف فوائدها

الفرق كبير.. أنغام ترتدي نفس فستان مي عمر وتثير الجدل بالسوشيال ميديا

وصول الفرقاطة «القدير» من طراز MEKO-A200 إلى قاعدة الإسكندرية إيذاناً بانضمامها للقوات البحرية.. فيديو وصور

فيديو

مش صاحبي.. محمد فؤاد يكشف أجر محمد هنيدي في «إسماعيلية رايح جاي»

تراجع سعر الجنيه الذهب 900 جنيه.. اعرف التفاصيل | فيديو

فنانة شهيرة ترفض العُري.. وترضى بالقبلات |شاهد

وصول الفرقاطة «القدير» من طراز MEKO-A200 إلى قاعدة الإسكندرية إيذاناً بانضمامها للقوات البحرية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ