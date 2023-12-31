استهداف أباتشي بصاروخ.. كتائب القسام: حققنا نجاحا كبيرا ضد قوات الاحتلال.. تفاصيل

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، أنها استهدفت طائرة إسرائيلية أباتشي بصاروخ في حي الزيتون بمدينة غزة.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، استهدفت كتائب القسام وكتائب المجاهدين طائرة أباتشي صهيونية جنوب حي الزيتون بمدينة غزة بصاروخ "سام 7".

وأفادت كتائب القسام أن مجاهديها تمكنوا من دك تجمعين لآليات وجنود الاحتلال بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جنديين إسرائيليين في معارك مع مقاتلي حركة حماس وسط وشمال قطاع غزة.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد قال إن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي بلغ 504 حتى يوم أمس السبت.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الجيش القول إن 167 من هؤلاء القتلى سقطوا في العملية البرية بالقطاع، سقط 9 منهم في الهجمات التي تشنها جماعة حزب الله وفصائل فلسطينية من جنوب لبنان.