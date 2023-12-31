مصر تقرر منع سفر القاصر تحت 18 عامًا بمفرده.. ما السبب؟

قررت الحكومة المصرية منع سفر القصر، أقل من 18 عاما من السفر خارج مصر بداية من 1 يناير 2024 إلى أي دولة خارجية دون ذويهم.





وتم إرسال القرار السابق إلى الشركة القابضة لمصر للطيران، وباقي الجهات المعنية لتنفيذ القرار المسبق اعتبارًا من 1 يناير 2024، على أنه لن يتم السماح للقصر أقل من 18 عامًا بالسفر خارج مصر بدون ولي أمر.





وعلقت علي القرار بالنسبة للفرق الرياضية الحاصلة على قرار من وزارة الشباب والرياضة والذي يمكنها السفر دون الحصول على إذن مسبق من إدارة الاتصالات، ويتم السماح للفرق الرياضية التي تحمل خطابا من اتحاد اللعبة التابعة لها.





وأعلنت أعلنت شركة مصر للطيران أنه اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، لن يُسمح للقصر بالسفر خارج مصر إلى أي وجهة أخرى دون ذويهم، وذلك بناء على تعليمات وصلت إلى الشركة.





ولحجز تذكرة سفر لقاصر غير مصحوب، يرجى الاتصال بمكتب EGYPTAIR المحلي، وستحتاج إلى استكمال نموذج “القُصَّر غير المصحوبين (UM)” قبل التسجيل.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.



